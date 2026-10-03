Netflix ha rinnovato A Different World per una seconda stagione appena otto giorni dopo il debutto. Un rinnovo lampo che racconta quanto il pubblico abbia risposto presente, e che riporta gli studenti dell’Hillman College davanti alle telecamere per un nuovo anno tra banchi di scuola, amori complicati e scelte mai del tutto risolte.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Un rinnovo arrivato a tempo di record

La serie aveva esordito sulla piattaforma il 24 settembre, conquistando subito la quarta posizione nella Global Top 10 delle serie tv in lingua inglese con 4,2 milioni di visualizzazioni, oltre a un piazzamento nella Top 10 di 15 Paesi. Numeri che hanno convinto Netflix a muoversi in fretta, ordinando la seconda stagione in tempi rapidissimi.

A confermare l’entusiasmo è stata anche Tracey Pakosta, Vice Presidente delle Comedy Series di Netflix, che ha spiegato quanto la piattaforma sia felice di vedere come il pubblico di tutto il mondo abbia accolto il nuovo capitolo di una serie tanto amata. Dal fronte creativo, Felicia Pride (creatrice, showrunner, produttrice esecutiva e sceneggiatrice) non ha nascosto la gratitudine verso chi ha reso possibile tutto questo.

È grazie ai nostri incredibili fan che abbiamo ricevuto un rinnovo così rapido per la Stagione 2. Avete guardato, riguardato, postato, creato contenuti e organizzato eventi per il nostro show. Il vostro supporto, la vostra passione e il vostro amore significano tutto per noi.

Parole che trovano eco in quelle di Debbie Allen, produttrice esecutiva e regista, che ha festeggiato il traguardo con una dichiarazione sopra le righe: “YAY! HALLELUJAH! The people and Netflix have spoken. A Different World brought something everybody needed: joy, romance, relevance, authenticity, and HEART!”. Allen ha poi condiviso la gioia anche su Instagram, scrivendo alla “Global Family” che la seconda stagione sta arrivando. Al momento, però, Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita precisa.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione

La serie segue le vicende di Deborah (Maleah Joi Moon), figlia più piccola ed esuberante di Dwayne Wayne (Kadeem Hardison) e Whitley Gilbert (Jasmine Guy), durante il suo primo anno all’Hillman College, insieme a una nuova generazione di studenti. Nella seconda stagione, dopo un’estate trasformativa, Deborah e i suoi compagni tornano al campus per il secondo anno con un atteggiamento da “New Year, New Me”, ma si ritrovano presto a fare i conti con decisioni passate, futuri incerti, nuovi amori e amicizie, e domande sempre più profonde sul proprio scopo. Il tutto, naturalmente, finendo dritti in un bel po’ di nuovi guai.

Al fianco di Deborah troviamo una classe variegata. Rashida Duvall (Alijah Kai) è una studentessa di giurisprudenza di prima generazione. Shaquille Johnson (Cornell Young IV) è un atleta cinque stelle che sceglie l’eredità, mentre Amir Rodale (Jordan Aaron Hall) è un brillante studente di psicologia più bravo a risolvere i problemi altrui che i propri. Hazel Henry (Kennedi Reece) è una ragazza di provincia cresciuta in chiesa che sta definendo i propri valori, e Kojo Achebe (Chibuikem Uche) è un imprenditore della moda ghanese-nigeriano che cerca il coraggio di seguire la propria visione.

Il ritorno dei volti storici

Per i fan della serie originale, la notizia è ancora più ghiotta. Accanto a Guy e Hardison, la prima stagione ha riportato sullo schermo Darryl M. Bell nei panni di Ron Johnson, Cree Summer come Freddie Brooks, Charnele Brown come la dottoressa Kimberly Reese Boyer, Jenifer Lewis come la professoressa Davenport, Jada Pinkett Smith come Lena James, Dawnn Lewis come Jaleesa Vinson-Taylor e Glynn Turman come il colonnello Bradford Taylor.

Sul piano produttivo, oltre a Pride e Allen, figurano come produttori esecutivi anche Tom Werner, Reggie Rock Bythewood, Gina Prince-Bythewood e Mandy Summers. Intanto la prima stagione, accolta con favore dalla critica (Variety l’ha definita “tempestiva e fresca”, capace di distinguersi dall’originale rendendo omaggio a ciò che lo ha reso iconico), resta disponibile su Netflix con tutti e 10 gli episodi, pronta per chiunque voglia recuperarla prima del ritorno a Hillman.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI