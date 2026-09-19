Netflix ha cancellato Sweet Magnolias dopo cinque stagioni, ma resta al fianco della sua protagonista con un progetto completamente nuovo. Una decisione arrivata a sorpresa per i fan della serie, dietro cui però si nasconderebbe una strategia precisa.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Netflix cancella Sweet Magnolias dopo cinque stagioni

La notizia mette la parola fine a uno dei drama più amati del catalogo Netflix. Sweet Magnolias, tratta dalla serie di romanzi di Sherryl Woods, ha accompagnato il pubblico per cinque stagioni raccontando le vicende di tre amiche di lunga data nella sonnolenta cittadina di Serenity, in South Carolina. JoAnna Garcia Swisher interpretava Maddie Townsend, Brooke Elliott era Dana Sue Sullivan e Heather Headley vestiva i panni di Helen Decatur: un trio che gestiva insieme anche una spa locale.

Intorno a loro si muoveva un universo di personaggi diventati familiari per chi ha seguito la serie. C’era il marito di Maddie, Cal (Justin Bruening), con i suoi figli Ty (Carson Rowland) e Kyle (Logan Allen). C’era il marito di Dana Sue, Ronnie (Brandon Quinn), con la loro figlia Annie (Anneliese Judge). E ancora il neo marito di Helen, Erik (Dion Johnstone), e Isaac (Chris Medlin), dipendente di Dana Sue, la cui storia ha rivelato nel tempo un legame inatteso con Bill (Chris Klein), l’ex marito di Maddie. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal profilo Instagram della serie, con un messaggio che lasciava poco spazio ai dubbi:

“Tutte le grandi avventure devono prima o poi concludersi. Ed è qui che finisce la nostra. Sweet Magnolias è ora completa con cinque stagioni in streaming su Netflix.”

Parole che chiudono un capitolo, anche se l’entusiasmo attorno al mondo creato da Sherryl Woods non si spegne del tutto: la star della serie sarebbe già pronta a rimettersi in gioco altrove.

Dietro la decisione: un nuovo progetto ha avuto la precedenza

A pesare sulla scelta di Netflix non sarebbe stata soltanto la questione degli ascolti, ma soprattutto la volontà di dare priorità a un nuovo progetto firmato dalle stesse menti di Sweet Magnolias. La creatrice Sheryl J. Anderson e la protagonista JoAnna Garcia Swisher avevano infatti in cantiere un’altra serie, e la piattaforma avrebbe deciso di puntare su quella strada anziché su un’ulteriore stagione del drama di Serenity.

I tempi, a quanto pare, sono stati al limite: le opzioni sui membri del cast di Sweet Magnolias erano in scadenza giovedì sera, la stessa notte in cui la nuova serie ha ricevuto il via libera, e la cancellazione è stata ufficializzata il giorno seguente. Sul fronte degli ascolti, i numeri della quinta stagione non hanno aiutato: la serie ha totalizzato 2,8 milioni di visualizzazioni nella settimana di apertura, con un calo del 30% rispetto alla settimana di debutto della quarta stagione, per poi salire a 3,5 milioni nella prima settimana completa. Dopo tre settimane è uscita dalla Top 10, avendo trascorso tre settimane nella classifica mondiale Netflix per le serie in lingua inglese e quattro settimane nelle rilevazioni Nielsen negli Stati Uniti. Il pubblico, sia a livello globale che americano, era in calo già nel corso della quarta e della quinta stagione.

Ladies of the House: la nuova scommessa di Netflix

Il futuro di Sheryl J. Anderson e JoAnna Garcia Swisher si chiama Ladies of the House, una nuova serie drama che Netflix ha ordinato e che vedrà la star di Sweet Magnolias potenzialmente nel ruolo di protagonista, oltre che di executive producer insieme a Kate Gordon sotto il loro banner Rolling Clover, con Black Label Media tra i produttori esecutivi. Anche in questo caso Anderson ricoprirà il ruolo di showrunner, portando avanti il sodalizio creativo che ha reso possibile l’universo di Serenity.

La serie è liberamente basata sul romanzo di Lauren Edmondson e racconta una storia che mette di nuovo al centro legami familiari complicati e una comunità alle prese con sfide importanti. Quando il carismatico proprietario di una cantina muore inaspettatamente, sua moglie e le sue due figlie adulte devono affrontare i loro problemi reciproci per far fronte alle difficoltà legate all’azienda, alla famiglia allargata e agli uomini nelle loro vite. Buone amicizie e buon vino le aiuteranno nel percorso per salvare la cantina, ma la cosa più importante sarà trovare il modo di restare unite. Cambia lo scenario, dalla Carolina del Sud a un nuovo ambiente, ma l’anima sembra proseguire idealmente il discorso iniziato con le magnolie.

Come si era chiusa la quinta stagione

Nonostante l’atmosfera rassicurante che ha sempre caratterizzato Sweet Magnolias, la quinta stagione si è conclusa con un finale piuttosto amaro. Dopo essersi allontanati per gran parte della stagione, Dana Sue ha suggerito a Ronnie di prendersi una pausa dal matrimonio, decisione maturata alla scoperta che la negligenza del marito era stata la causa dell’incendio che aveva distrutto la loro casa. E, come spesso accade, un nuovo uomo, o meglio un vecchio nemico come Clark Bellson (John Gabriel Rodriquez), era già pronto a corteggiare Dana Sue.

Su un fronte più positivo, Helen ed Erik hanno finalmente celebrato le loro tanto attese nozze, accompagnate da un’altra esibizione musicale della sposa. Si parlava già della possibilità di formare una famiglia insieme, con entrambi entusiasti all’idea di accogliere in affido un adolescente in difficoltà. Quanto a Maddie, pur essendo stata licenziata da quello che sembrava il lavoro dei suoi sogni a New York, ha trovato soddisfazione nell’aiutare gli autori locali a raggiungere un pubblico più ampio, mentre Cal inseguiva le proprie passioni diventando co-manager di una nuova squadra di baseball proprio a Serenity. Un finale che lasciava aperte molte strade, che ora non vedremo percorrere.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI