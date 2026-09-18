Giovedì 17 settembre sono state registrate delle nuove puntate di Uomini e Donne. In attesa che emergano i dettagli di tutto quello che è accaduto, ciò che si sa è che sono tornati nel programma Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. Come tutti i fan del programma sapranno, la storia tra i due si è conclusa nel corso di questa estate, anche se nessuno di loro ha mai ufficializzato la cosa o raccontato cosa sia successo. In tanti avevano intuito che dietro questa decisione si celasse la volontà di tornare a Uomini e Donne per raccontare in tale sede tutti i dettagli di questa rottura. Ebbene, detto fatto. Ieri Elisabetta e Sebastiano hanno dato luogo ad uno scontro di fuoco, che si è rivelato particolarmente difficile soprattutto per la donna.

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Lo scontro di fuoco tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa a Uomini e Donne

Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa sono ritornati a Uomini e Donne per raccontare al pubblico e a tutti i presenti cosa sia successo nel corso di questa estate. Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, i due sono apparsi piuttosto incattiviti l’uno verso l’altra, sintomo evidente del fatto che la rottura non è stata pacifica. I due hanno cominciato a rivangarsi tutti gli errori commessi, al punto da surriscaldare gli animi rendendo questo momento il punto nevralgico di tutta la registrazione.

Tra incompatibilità caratteriali, incomprensioni e discussioni, i due pare se ne siano dette di tutti i colori, tuttavia, a rendere il clima particolarmente teso sono stati gli interventi di alcuni presenti. In primo luogo è stata Gemma Galgani a prendere la parola per scagliarsi contro Elisabetta. La dama torinese ha accusato la donna di aver gestito male questa relazione sin dal primo momento. Tra le due donne non è mai corso buon sangue, quindi, c’era da aspettarsi che Gemma potesse approfittare di questa situazione per prendere di mira la collega di parterre, ma non è tutto. Elisabetta sarebbe stata attaccata anche dagli opinionisti, in particolar modo da Alessandra Mussolini. Quest’ultima si è schierata nettamente dalla parte di Sebastiano, reputando le sue motivazioni decisamente più valide e convincenti rispetto a quelle di Elisabetta.

La decisione finale, e inaspettata, di Elisabetta e Sebastiano

Elisabetta, dunque, si è trovata ad affrontare una vera e propria gogna mediatica che l’ha messa piuttosto in difficoltà. Ad ogni modo, tra lei e Sebastiano è sembrato non esserci alcuno spiraglio di riconciliazione, dunque, la relazione pare sia giunta al capolinea in maniera definitiva. Alla luce di questo, in tanti si aspettavano che i due avrebbero deciso di rimanere in trasmissione per continuare la loro esperienza nel programma nella speranza di trovare l’amore, ma le cose hanno preso una piega diversa. Stando a quanto emerso dalle poche anticipazioni trapelate, Sebastiano sarebbe stato il primo a manifestare la volontà di uscire da Uomini e Donne, in quanto non pronto a mettersi nuovamente in gioco al momento.

In quanto ad Elisabetta, pare che dopo la presa di posizione drastica del cavaliere, anche lei si sia detta intenzionata ad andare via. Considerando come sia andato il confronto, però, la sua potrebbe essere stata anche una decisione dettata dalla necessità di allontanarsi da quel contesto a causa di tutti gli attacchi subiti. Non resta che attendere le prossime registrazioni per vedere se i due manterranno questa posizione, oppure cambieranno idea, come accaduto già in passato.