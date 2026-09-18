Giovedì 17 settembre 2026 è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotta da Ilary Blasi su Canale 5. La serata ha portato con sé emozioni, ingressi e le prime nomination, dando il via alla nona edizione del reality show.

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Il debutto di Ilary Blasi e i primi ingressi nella casa

La prima puntata si è aperta con l’ingresso di Ilary Blasi, vestita di bianco, scelta non casuale per la conduttrice reduce dal matrimonio con Bastian Muller, che si è poi lanciata in un momento di ballo insieme al corpo di ballo. Poco dopo sono arrivate nello studio, rinnovato per l’occasione, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Ilary si è quindi collegata con la casa del GF Vip, dove ha fatto ritorno la vincitrice Alessandra Mussolini, chiamata ad accogliere i nuovi concorrenti vip. La casa ha cominciato ad animarsi con gli ingressi dei vipponi, tra cui Carmen Di Pietro e Valeria Marini.

Durante la lunga diretta non sono mancati i primi scontri a distanza, come quello tra Selvaggia Lucarelli e Megan Ria, nato dall’amicizia tra Megan e Franceska Nuredini, la fidanzata di Elodie. In passato tra l’ex ballerina di Amici e Franceska ci sarebbe stato del tenero, ma è stata proprio Megan a smentire:

«Tra noi solo una bella amicizia»

Nessun commento né indiscrezione, invece, sul rapporto con Elodie, che le ha tolto il segui sui social.

Nessuna eliminazione e le nomination per l’immunità

Nella prima puntata non c’è stata alcuna eliminazione. Non sono mancate, però, le prime nomination, anche se non in vista di un’uscita: Ilary Blasi ha rivelato ai concorrenti che si trattava di un televoto in positivo, con il più votato immune nella puntata successiva. Al televoto sono finiti Federica, Carmen Di Pietro, un’altra Federica, Giancarlo Danto e Moreno Morello. Nella fase finale delle nomination, i nomi più votati sono stati quelli di Moreno Morello e del personal trainer Giancarlo Danto, che si sono aggiunti a Federica Morello e Carmen Di Pietro.

La nona edizione e le novità della Open House

Quella andata in onda giovedì 17 settembre 2026 è la nona edizione del Grande Fratello Vip. Il debutto arriva dopo la novità della Open House, con quattro concorrenti già all’interno della casa prima della puntata ufficiale: Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi erano infatti entrati nella Casa durante l’esperimento della Open House, andato in onda su Mediaset Infinity.

La puntata è stata trasmessa in prima serata su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Il cast annunciato è composto da 18 vip, anche se gli ingressi potrebbero essere distribuiti nelle prime puntate. A conclusione della serata, con l’apertura ufficiale del televoto, sono arrivate in studio anche Francesca Manzini e Alessandra Mussolini.

Dopo il debutto di giovedì 17 settembre, il Grande Fratello Vip tornerà sabato 19 settembre, sempre in prima serata, con le dirette successive previste per lunedì 21 e venerdì 25 settembre. Il reality sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, sia in diretta sia on demand, mentre su Mediaset Extra sono previsti appuntamenti con GF Vip Rewind e lunghe finestre live dedicate alla vita nella Casa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI