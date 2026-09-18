Liz Feldman, già creatrice di Dead to Me, torna su Netflix con una nuova serie comedy: All the Rage. La produzione, una dark comedy sulla vendetta, nasce dalla collaborazione tra Feldman e Kelly Hutchinson e coinvolge Will Ferrell come produttore esecutivo.

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All the rage: vendetta e amicizia trentennale

Netflix ha ordinato All the Rage, una serie half-hour che mescola commedia nera e vendetta. La trama segue Emma ed Eli, due vecchi amici che si riavvicinano dopo un lungo allontanamento e trovano un nuovo scopo nel punire l’uomo che li ha divisi. Feldman e Hutchinson hanno co-creato la serie e la produrranno esecutivamente insieme a Will Ferrell e Jessica Elbaum per Gloria Sanchez Productions e Christie Smith per Rise Management.

“Siamo entusiasti di raccontare questa storia completamente inventata sulla vendetta, ispirata alla nostra vera amicizia di 30 anni. Grazie a Netflix per essere i migliori partner del settore e, cosa più importante, per pagarci per elaborare finalmente 30 anni di nevrosi e risentimento”, hanno dichiarato Feldman e Hutchinson.

La notizia arriva a poco più di un anno dalla messa in pausa dell’ultima serie di Feldman, No Good Deed con Lisa Kudrow e Ray Romano, che non è mai stata ufficialmente cancellata. Kelly Hutchinson, oltre ad aver lavorato come scrittrice su Dead to Me, ha collaborato anche alla serie Apple Palm Royale. Al momento la notizia è riportata da una sola fonte e non risulta confermata da altre fonti indipendenti.

L’accordo di Liz Feldman con Netflix

Feldman ha anche esteso il suo accordo generale con Netflix, firmato nel 2020 quando la creatrice di One Big Happy aveva stretto un contratto complessivo con lo streamer: continuerà a sviluppare e produrre serie e film per l’azienda. Tracey Pakosta, VP Comedy Series di Netflix, ha commentato: “Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership con Liz e di portare il suo sguardo distinto e brillante al pubblico di tutto il mondo. La loro amicizia trentennale alimenta la loro chimica creativa unica e tagliente, che hanno mostrato durante la loro collaborazione su Dead to Me. Siamo felici che uniscano di nuovo le forze per All the Rage, che saprà fondere commedia dark e profondità emotiva come solo Liz e Kelly sanno fare.”

Feldman è rappresentata da CAA e Rise Management, mentre Hutchinson da UTA, SEL Media Group e Goodman, Genow, Schenkman, Smelkinson & Christopher. Will Ferrell è rappresentato da UTA, Mosaic e Jackoway Austen Tyerman Wertheimer Mandelbaum Morris Bernstein Trattner Auerbach Hynick Jaime LeVine Sample & Klein, Jessica Elbaum da UTA. La serie segna un nuovo capitolo per la collaborazione tra Feldman e Netflix, dopo il successo di Dead to Me e il progetto No Good Deed.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI