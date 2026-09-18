Hawkins non ha mai smesso di attirare guai, e nemmeno il pubblico. Da ieri, 17 settembre 2026, la seconda stagione di Stranger Things: Tales From ’85 è disponibile su Netflix, pronta a riportare gli spettatori nella cittadina più sfortunata dell’Indiana. Questa volta l’inverno ha in serbo qualcosa di più inquietante delle solite incursioni soprannaturali.

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Un inverno da brividi per la banda di Hawkins

La nuova stagione riprende un paio di mesi dopo gli eventi della prima, collocandosi nel febbraio del 1985, l’anno che nella serie originale si colloca tra la seconda e la terza stagione. La banda è di nuovo al lavoro, ma l’HIC sembra a corto di casi, finché una serie di eventi bizzarri non la trascina in una nuova indagine paranormale. Con San Valentino ormai alle porte, apparizioni “spettrali” misteriose e uno sciame di hate sprites seminano il caos per le strade della città: il gruppo deve scoprire la verità dietro questi fenomeni prima che si apra un nuovo varco verso il Sottosopra.

Il mistero si fa ancora più strano quando in tutta Hawkins cominciano a spuntare fiori luminosi, la cui bellezza nasconde un segreto soprannaturale. La minaccia sembra legata a una nuova entità proveniente dalle miniere d’argento abbandonate della cittadina, la stessa connessa al misterioso fiore blu che, alla fine della prima stagione, sbocciava da Hordak nel Sottosopra. Lungo gli otto episodi tornano anche luoghi familiari come la Hawkins Middle School e il Palace Arcade, mentre i ragazzi si avventurano nel bosco per girare un progetto scolastico di storia e le ragazze avviano un’attività a tema San Valentino.

Voci nuove, produzione collaudata

La serie animata può contare su un cast vocale completamente rinnovato: Brooklyn Davey Norstedt presta la voce a Eleven, Luca Diaz è Mike, Benjamin Plessala è Will, Braxton Quinney è Dustin, Elisha “EJ” Williams è Lucas e Jolie Hoang-Rappaport è Max. Accanto a loro c’è Odessa A’zion nel ruolo di Nikki Baxter, la new entry del gruppo, mentre Jeremy Jordan presta la voce a Steve Harrington. Nel cast figurano anche Janeane Garofalo, Lou Diamond Phillips, Brett Gipson, Alysia Reiner e Robert Englund.

Dietro le quinte c’è lo showrunner Eric Robles. I creatori originali di Stranger Things, Matt e Ross Duffer, figurano come produttori esecutivi insieme a Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps, a Hilary Leavitt di Upside Down Pictures e allo stesso Robles, mentre l’animazione è affidata allo studio Flying Bark Productions. Robles ha spiegato che le stagioni di Tales From ’85 non sono isolate, ma “strettamente connesse tra loro”: la seconda riesce così a trovare un equilibrio tra il ritmo episodico da cartone animato e la narrazione serializzata tipica della serie live-action. Nel frattempo, un ulteriore spin-off live-action, separato da questo, è attualmente in sviluppo.

Otto episodi e numeri da record

La stagione è composta da otto episodi, con una durata compresa tra i 27 e i 32 minuti. Il primo si intitola “Chapter One: A Haunting in Hawkins” (32 minuti); segue “Chapter Two: The Mine”, in cui i ragazzi si addentrano nel bosco mentre le ragazze lanciano la loro attività per San Valentino, e poi “Chapter Three: The Curse of Bloodaxe Bill”, che affronta il mistero dei fiori luminosi, degli hate sprites e di uno scheletro scoperto in una miniera poco rassicurante.

I numeri, del resto, sostengono l’interesse attorno alla serie. Netflix ha rivelato che la prima stagione ha debuttato al settimo posto nella Top 10 globale della piattaforma, classificandosi tra i 15 maggiori debutti di serie animate dello streamer. Secondo quanto riportato da Variety, il debutto ha totalizzato 13,8 milioni di ore viste, pari a circa 2,8 milioni di visualizzazioni, e il rinnovo per la seconda stagione è arrivato a soli cinque giorni dall’esordio. Le cinque stagioni della serie originale, nel frattempo, avevano accumulato 1,5 miliardi di visualizzazioni. E a Hawkins nessuno sembra ancora intenzionato a fare le valigie e cercarsi un posto meno maledetto dove vivere.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI