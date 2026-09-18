Serhat ha finalmente smesso di scappare dal proprio destino e Yildiz non ha più intenzione di accontentarsi di un ruolo da compagna. L’Erede torna su Canale 5 con tre nuovi episodi in onda venerdì 18 settembre a partire dalle 21:20, disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity, e il triangolo con Melek si prepara a esplodere in tutta la sua carica drammatica.

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Il bacio che cambia tutto

Serhat ha preso la sua decisione: firmerà il divorzio da Melek, consapevole di non poterla più rendere felice. Yildiz, dal canto suo, è innamorata e felice di stargli accanto, di essere la moglie di un Capo. Intanto Melek rientra alla villa e trova Sultan schierata dalla sua parte, complici la gravidanza in corso e la voglia di dare insieme a Serhat la bella notizia. Le due donne salgono al piano superiore con quell’intenzione, ma trovano la porta socchiusa e assistono a una scena che cambia ogni cosa: Serhat e Yildiz sdraiati sul letto che si baciano. A osservare quel momento è anche Melek, che vede tutto da lontano proprio mentre sperava di annunciare una notizia capace di ribaltare la situazione.

La mattina seguente Sultan entra nella stanza di Yildiz decisa a mandarla via, ma sentite le urla Serhat accorre e rimprovera la madre: se continuerà ad attaccare la ragazza, perderà il suo rispetto. Melek chiede allora spiegazioni e si sente rispondere che il divorzio verrà accettato. Il bacio riempie Yildiz di entusiasmo e la convince che lui stia iniziando a innamorarsi sul serio. Per questo gli dice che non vuole più essere la sua compagna senza un matrimonio ufficiale, e che se la desidera come moglie dovrà prima separarsi da Melek.

Le lezioni di Sultan a Melek

Decisa a dimostrare a Serhat di voler vivere nella villa degli Yelduran, Melek vuole capire come si diventa una vera moglie di un Capo e chiede aiuto proprio a Sultan, che accetta con piacere la richiesta della nuora, sapendo che aspetta un figlio da Serhat. Le lezioni partono subito: la prima è che la ragazza inizi a chiamarla “Madre”, la seconda è che impari a sparare per proteggere la sua famiglia anche con un’arma, se necessario. Il percorso serve a farsi rispettare dal marito e dalla servitù della villa, ma l’alleanza tra le due donne appare tutt’altro che disinteressata.

Alla riunione dei Capi, Serhat incontra Yildirim, erede del Capo Fahri, proprietario della scuola frequentata da Yildiz e convinto sostenitore dei Kordagli. A sorpresa si presenta anche Dalyan, che chiede di essere nominato Capo. Attorno a lui si addensa un interrogativo: nella puntata del 18 settembre Dalyan muore? Un possibile colpo di scena da tenere d’occhio, mentre la tensione tra Kordagli e Yelduran continua a salire.

Yusuf e Hatcik, un amore sotto scacco

Yusuf esce per un appuntamento con Hatcik, ma si tratta di un tranello organizzato da Sultan, che ha scoperto tutto su di loro e considera la cosa un tradimento. La avverte senza mezzi termini: farà qualcosa di molto grave a Hatcik. Poco dopo, infatti, annuncia a lei, a Serhat e ai suoi genitori adottivi di aver trovato un pretendente che la ragazza dovrà sposare. A quel punto Yusuf chiede aiuto a Melek, che gli promette di portarlo con sé al bazar, dove potrà incontrare Hatcik per poi fuggire insieme alla sua amata.

Vi trovate così davanti a due fronti che si muovono in parallelo: da una parte un amore che prova a sottrarsi alle regole della famiglia, dall’altra una villa in cui ogni gesto viene pesato e ogni silenzio interpretato. Mentre Sultan costruisce le sue mosse e Melek cerca la sua rivincita, la domanda su Dalyan resta sospesa, pronta a trasformare la riunione dei Capi in qualcosa di molto più pericoloso di una semplice nomina.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI