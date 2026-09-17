I quattro opinionisti dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne hanno rilasciato alcune dichiarazioni allo staff della trasmissione a un passo dall’inizio del talk show. Gianni Sperti, Tina Cipollari, Alessandra Mussolini e Tinì Cansino hanno risposto alle domande della redazione, non risparmiando commenti piccati verso il parterre. A colpire sono state soprattutto alcune dichiarazioni che hanno visto coinvolta Gemma Galgani.

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Gli errori commessi dal parterre di Uomini e Donne secondo gli opinionisti e la stoccata a Gemma Galgani

Nel corso di un’intervista rilasciata per Witty Tv, gli opinionisti di Uomini e Donne hanno risposto ad alcune domande incentrate sull’amore. Una in particolare ha generato un certo sgomento. La redazione cha chiesto secondo loro quali fossero gli errori più grandi commessi dai partecipanti che causano la difficoltà nel trovare la persona giusta. Gianni Sperti ha risposto dicendo che, a suo avviso, il più grande errore sia quello di non rendersi desiderabili, di non comportarsi in maniera un po’ misteriosa e sfuggente, mostrando subito tutte le carte a disposizione. Tina Cipollari, invece, ha detto di credere che l’errore sia quello di avere troppe aspettative. Spesso capita che, anche dopo una sola uscita, alcune dame elogino troppo il cavaliere appena conosciuto, per poi ritrovarsi qualche giorno dopo ad essere travolte dalla delusione. Tin’ì Cansino ha detto che i partecipanti non dovrebbero incorrere nell’errore di trasformarsi da persone in personaggi, mentre Alessandra Mussolini ha detto che si sbaglia quando ci si concentra troppo su se stessi non ascoltando l’altra persona.

L’attenzione si è poi spostata sul come bisognerebbe comportarsi durante un primo appuntamento. Ebbene, in tale circostanza, Tina Cipollari non è riuscita a trattenersi dal lanciare una stoccata a Gemma Galgani. Nello specifico, l’opinionista ha detto che sarebbe preferibile non concedere ad un uomo tutto e subito, altrimenti si rischia di fare la fine di una “certa persona”, che concedendosi troppo in fretta, finisce per rimanere sola. A suo avviso, il dare troppo spegne ogni desiderio. Il nome di Gemma non è stato fatto, ma ovviamente il riferimento è stato alquanto palese.

L’amore secondo Gianni, Tina, Alessandra e Tinì: cosa hanno rivelato

I quattro protagonisti dell’intervista, poi, hanno risposto anche ad altre domande, un po’ più generiche, sempre legate all’amore. Secondo Gianni, ad esempio, in amore spesso vince chi fugge, cosa su cui è stata d’accordo anche la Mussolini. Tina, invece, ha detto che non è sempre così, mentre Tinì ha asserito che vince chi dimostra impegno. In merito alla possibilità di concedere seconde occasioni, invece, Sperti ha detto che, se il torto non è stato grave, si può fare, altrimenti no. Tinì è stata molto accondiscendente sulla questione, Alessandra ha detto di fare attenzione a non andare oltre la seconda opportunità e, infine, Tina ha detto che, purtroppo, se si perdona una volta, si dà all’altra persona troppo potere, finendo per subire numerosi tradimenti.

In merito ai colpi di fulmine sono stati tutti piuttosto scettici. Infine, poi, gli opinionisti hanno voluto dare qualche consiglio su come fare per riuscire a trovare la persona per la vita. A tal proposito, Gianni ha detto che non esiste questo concetto, a suo avviso, l’amore è eterno finché dura. Per Tina, invece, è errato proprio mettersi alla ricerca, in quanto le cose belle capitano quando meno le si aspettano. Anche Alessandra ha detto che non bisogna avere troppe aspettative, ma basterebbe semplicemente godersi il momento e il presente e Tinì è stata scettica sulla questione.