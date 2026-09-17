Prime Video ha annunciato la data di uscita e mostrato il trailer ufficiale di Ingorgo, la nuova serie originale italiana ambientata in un ingorgo stradale che diventa, nelle intenzioni degli autori, un palcoscenico di comicità e umanità.

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Ingorgo: data di uscita e trailer ufficiale

Dal 2 ottobre 2026 tutti e sei gli episodi saranno disponibili in streaming su Prime Video. La serie è diretta dagli YouNuts!, il duo formato da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, ed è basata sul format spagnolo Atasco. Il trailer ufficiale offre già un’idea del caos che aspetta i protagonisti. L’annuncio era nell’aria dopo il Prime Video Present 2026, ma solo ora arriva la conferma, accompagnata dalle prime immagini.

Trama, cast e produzione della serie

Ingorgo è scritta da Daniela Delle Foglie, già autrice di Gigolò per caso, e racconta cosa succede quando, al calare della sera, una congestione del traffico sconvolge i piani di migliaia di automobilisti. Una coda qualunque si trasforma in un palcoscenico imprevedibile di storie, incontri e colpi di scena. Tra situazioni surreali e dinamiche esilaranti, il traffico diventa il punto in cui convergono personaggi diversissimi tra loro, costretti a condividere uno spazio sospeso nel tempo in cui tensioni, segreti e assurdità vengono a galla. Quello che sembra un incidente di percorso si rivelerà molto di più, dando vita a una comedy che racconta con ironia il caos delle nostre vite.

La sceneggiatrice ha ripreso la struttura delle scene tra le macchine bloccate nel traffico di Atasco, adattandola alla sensibilità italiana. La formula corale permette di passare continuamente da una storia all’altra, mostrando come una situazione apparentemente banale possa far emergere aspetti inattesi delle persone coinvolte. La serie è prodotta da Garbo Produzioni in collaborazione con Prime Video.

Il cast riunisce volti noti del cinema, della tv e del teatro: Dino Abbrescia, Lorenzo Adorni, Valentina Barbieri, Thomas Basilico, Ninni Bruschetta, Cecilia Cantarano, Selene Caramazza, Antonio Catania, Domenico Centamore, Francesco Centorame, Claudio Colica, Fabrizio Colica, Michela De Rossi, Pietro De Silva, Valerio Desirò, Ugo Dighero, Deborah Donadio, Mario Ermito, Gianni Fantoni, Donatella Finocchiaro, Corrado Fortuna, Stefano Fresi, Matilde Gioli, Corrado Guzzanti, Pia Lanciotti, Ludovica Martino, Marina Massironi, Alessandra Mastronardi, Maria Amelia Monti, Nicola Nocella, Lucia Ocone, Francesco Pannofino, Ilenia Pastorelli, Valentina Romani, Francesco Russo, Denise Tantucci, Gian Marco Tognazzi, Gabriele Vagnato, Luca Vecchi e Debora Villa.

Gli YouNuts!, già autori di diverse produzioni cinematografiche italiane, tornano dietro la macchina da presa per una serie che punta a far ridere e riflettere. La loro esperienza nel cinema si unisce qui a una narrazione corale che coinvolge decine di personaggi, ciascuno con la propria storia da raccontare.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI