Da un classico della letteratura polacca a una delle produzioni più costose mai realizzate in Polonia. La bambola è approdata su Netflix e promette di conquistare anche il pubblico italiano con la sua miscela di passione, ambizione e mistero.

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Il kolossal polacco che sta conquistando il pubblico

Disponibile in streaming dal 16 settembre, la miniserie in sei episodi è la produzione più costosa nella storia polacca, con un budget di 15 milioni di euro. Dietro la macchina da presa c’è Paweł Maślona, regista che nel 2023 ha vinto il Leone d’Oro polacco con il film Kos, e che ha curato anche l’adattamento insieme a Paweł Demirski e Jagoda Dutkiewicz. La serie è prodotta da Akson Studio per Netflix, con la fotografia di Paweł Flis, la scenografia di Joanna Macha e i costumi di Dorota Roqueplo.

Nel cast principale figurano Tomasz Schuchardt, Sandra Drzymalska, Dariusz Chojnacki e Jacek Braciak. Le riprese, iniziate il 1° luglio 2025, hanno toccato location storiche come Varsavia, Łódź, Wrocław e Lublino, tra palazzi aristocratici e ampie arterie urbane che durante la rivoluzione industriale segnarono l’ascesa di una nuova borghesia.

Tra amore e ambizione: la trama

Ambientata nella Polonia del XIX secolo, la storia segue Stanisław Wokulski, un mercante idealista che accumula un’ingente fortuna finanziaria con l’obiettivo di farsi accettare dall’alta società e conquistare il cuore dell’affascinante e fredda aristocratica Izabela Łęcka. Stanisław è determinato a farsi strada in società, sorretto da un’ambizione feroce, e la sua passione per Izabela diventa la porta d’accesso al mondo che sogna di conquistare. La donna, dal canto suo, cerca di liberarsi dai rigidi vincoli dell’ordine aristocratico per trovare il proprio posto in una società in rapida evoluzione.

Il legame che li unisce si sviluppa sullo sfondo di una profonda divisione di classe, tra ossessione, desiderio di libertà e il fascino della ricchezza. Gli autori hanno scelto una reinterpretazione dichiaratamente personale e multigenere, dove melodramma, commedia, mistero, grottesco e tensione convivono nella storia. La produzione aggiunge misteri familiari, conflitti economici e un filo d’indagine che avvicinano l’adattamento al ritmo di un drama contemporaneo, componendo un affresco sociale ricco di sfumature.

Dal romanzo al film: un progetto parallelo

La serie è tratta dal romanzo di Bolesław Prus, pubblicato originariamente a puntate tra il 1887 e il 1889. Il titolo originale è Lalka, mentre quello internazionale è The Doll. Parallelamente alla serie Netflix, un adattamento cinematografico dello stesso romanzo uscirà nelle sale polacche il 30 settembre 2026.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI