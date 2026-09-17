Alla Forrester Creations l’aria è incandescente. Le nuove puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 19 al 25 settembre nel consueto appuntamento del daytime (intorno alle 13.45/14.00), non concedono tregua: tra licenziamenti eccellenti, linee chiuse e un piano societario che nessuno immagina, è una settimana in cui ogni certezza rischia di crollare.

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Il confronto tra Ridge e Steffy sul caso Hope

Il primo grande scontro della settimana è tutto in famiglia. Steffy ricorda a Ridge che, nonostante il terremoto provocato dalle sue decisioni, l’azienda e la famiglia sono riuscite a superare senza danni irreparabili sia il licenziamento di Hope sia la cancellazione della linea Hope for the Future. Il padre, però, non sembra affatto tranquillo: ammette che avrebbe preferito gestire la vicenda in modo diverso, e qualcosa in quel modo di procedere continua a non convincerlo. Steffy riconosce alcune delle sue perplessità, ma ribadisce con fermezza che Hope aveva continuato a insidiare suo marito Finn.

Ridge non ha ancora la certezza dei fatti e questo lo tormenta. Mosso anche dall’amore per Brooke, vuole andare fino in fondo per capire cosa sia accaduto nell’ufficio degli stilisti. Dopo aver ascoltato la versione di Finn è rimasto con più di un dubbio e si chiede se l’episodio non possa essere stato, in fondo, un grande malinteso. Sa che la pubblicazione del comunicato stampa renderebbe il licenziamento quasi definitivo, e proprio per questo vuole conoscere la verità prima che sia troppo tardi.

Sul fronte opposto, la frattura interna alla maison si allarga. Eric si oppone apertamente alla linea dura scelta da Ridge e Steffy, convinto che la punizione inflitta a Hope sia stata eccessiva. Steffy invece resta irremovibile e sostiene che l’atteggiamento della giovane stilista verso Finn abbia reso inevitabile la sua esclusione. Anche Brooke ha provato a discutere con Ridge del licenziamento della figlia, senza ottenere risultati.

Il piano di Carter per il controllo della Forrester

Mentre la famiglia si divide, Carter si conferma l’alleato più determinato che Hope possa avere. L’avvocato la conforta e la incoraggia a non arrendersi, convinto che sia stata commessa una grave ingiustizia ai suoi danni. La stilista insiste sul fatto che tutto sia nato da un fraintendimento: Steffy avrebbe interpretato male il suo atteggiamento, credendola intenzionata a sedurre Finn. Carter le propone di rivelare apertamente la loro relazione per chiarire ogni dubbio, ma Hope teme che la confessione finirebbe per essere letta come l’ennesima prova della sua presunta manipolazione, mettendo in discussione anche la professionalità dell’avvocato.

È a quel punto che la vicenda prende una piega inaspettata. Occupandosi di alcune pratiche fiscali e societarie per conto di Ridge e Steffy, Carter scopre un’occasione insidiosa: modificando la struttura societaria della Forrester Creations potrebbe arrivare a prendere il controllo dell’azienda senza che i due amministratori delegati se ne accorgano. Il momento propizio sarebbe la stipulazione del nuovo LLC, una forma societaria che snellisce la burocrazia, prevede una tassazione più favorevole e protegge i beni privati dei soci dagli eventuali debiti aziendali. Diventerà soprattutto lo strumento con cui Carter potrebbe assegnarsi il pieno controllo esecutivo, facendo firmare con l’inganno documenti destinati a riscrivere gli equilibri di potere della maison.

L’avvocato è combattuto: tradire la fiducia di Ridge e Steffy va contro i suoi principi, eppure Hope insiste sul fatto che entrambi siano stati trattati ingiustamente e che quella sia l’unica strada per rimediare. La loro conversazione viene interrotta dall’arrivo di Brooke, che racconta di aver tentato invano di far ragionare Ridge.

Chi resta dalla parte di Hope

Alla Forrester Creations la tensione è ormai alle stelle e la decisione di Steffy di ufficializzare il licenziamento e chiudere per sempre Hope for the Future non trova tutti d’accordo. Eric e Katie cercano senza successo di farle cambiare idea, proponendole almeno di rimandare la decisione per valutare con maggiore attenzione le conseguenze di una scelta così drastica, ma la donna non vuole sentire ragioni. Anche Zende prova a convincere i familiari, sottolineando il valore della linea e le conseguenze di una sua eliminazione, ma i suoi sforzi si infrangono contro la testardaggine della famiglia.

Brooke, dal canto suo, tenta persino di convincere Finn che Hope non ha mai avuto intenzione di sedurlo e che quanto successo nell’ufficio degli stilisti è stato soltanto un malinteso. Lui però ribadisce di aver visto chiaramente la giovane gettarsi su di lui e difende la decisione presa dalla moglie, chiudendo la porta a qualsiasi ipotesi di riavvicinamento. In tutto questo, Hope si sente privata di tutto ciò che ha costruito alla Forrester, mentre Carter affila le armi e il destino della maison resta appeso a un filo sottilissimo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI