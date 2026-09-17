Arrivano anche in Italia i microdrama, mini-serie verticali con episodi di pochi minuti e colpi di scena continui, pensate per lo smartphone. A portarli per primi è Mediaset Infinity, con una sezione gratuita interamente dedicata.

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Microdrama, un linguaggio nato per il mobile

Dal 14 settembre la piattaforma ha inaugurato la sezione “MICRODRAMA”, debuttando contemporaneamente in Italia e Spagna. Il doppio lancio rende Mediaset Infinity il primo player italiano a offrire questo formato in modo completamente gratuito e senza bisogno di app dedicate: basta aprire la piattaforma e la sezione è lì, pronta a essere esplorata.

L’espressione “serie verticali” rischia di essere riduttiva. Non si tratta di prodotti girati e poi ruotati di 90 gradi, ma di un linguaggio narrativo nato apposta per il mobile, in cui ogni episodio si chiude con un cliffhanger studiato per spingere subito verso il successivo. Rapidità di fruizione e intensità emotiva sono i punti di forza del formato, che punta sul coinvolgimento e su trame ad alta tensione.

Il fenomeno è nato in Cina e si è diffuso rapidamente nel mondo, fino a generare un mercato globale che ha superato gli 11 miliardi di dollari, attirando l’attenzione dei colossi internazionali dell’intrattenimento. Un numero che spiega perché anche un gruppo come Mediaset abbia scelto di muoversi adesso.

Dall’archivio Mediaset alle serie turche: cosa trovate nella sezione

La proposta iniziale conta 6 serie internazionali già disponibili, che spaziano tra i generi più amati dal pubblico. La sezione verrà poi arricchita con un nuovo titolo ogni settimana. Buona parte dell’offerta arriva dalla Turchia, da anni protagonista delle abitudini di visione italiane. Ci sono Too Young to Love Me, microdrama romance che affronta il tema della differenza di età, e Unmasked – Nessuno è innocente, thriller ad alta tensione. C’è anche In sua difesa, legal drama che intreccia tematiche crime e dramma psicologico. Sempre dalla Turchia arrivano Forget Me Not, storia d’amore, e Triangolo d’amore, romance dai contorni comici. Dagli Stati Uniti arriva invece I segreti della porta accanto, thriller a tinte sentimentali ambientato a Beverly Hills.

A impreziosire il catalogo ci penseranno poi due titoli cult Mediaset: Il peccato e la vergogna con Gabriel Garko e Rosy Abate con Giulia Michelini. Qui l’operazione è più interessante di quanto possa sembrare a prima vista, perché non si tratta della semplice pubblicazione delle puntate originali in verticale: le due fiction saranno riadattate attraverso un lavoro autorale e di editing, con l’obiettivo di trasformare le storie originali in contenuti costruiti su misura per episodi brevi e per la visione da smartphone. È un esperimento che permette al gruppo di valorizzare il proprio archivio televisivo e di rimodellarlo sulle nuove modalità di consumo dei contenuti video.

Un’occasione anche per gli inserzionisti

Il lancio non riguarda soltanto chi guarda: si inserisce nel percorso di sviluppo dell’ecosistema pubblicitario di MFE Advertising. La struttura consente agli inserzionisti di presidiare un fenomeno editoriale emergente all’interno di un ambiente premium e controllato, attivando campagne coordinate tra Italia e Spagna. Un vantaggio non banale, perché permette di raggiungere due mercati con un’unica pianificazione e di seguire il formato mentre cresce, invece di rincorrerlo a distanza di mesi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI