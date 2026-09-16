Da sabato 19 settembre 2026 torna Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. La nuova stagione ha finalmente una data d’inizio e un primo elenco di ospiti.

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Quando ricomincia Verissimo su Canale 5

L’esordio stagionale ricalca il consueto doppio appuntamento del weekend, con il programma in onda sabato 19 e domenica 20 settembre 2026. L’appuntamento del sabato è previsto alle 16:30, mentre quello della domenica dovrebbe iniziare alle 16:00.

Si tratta della ventunesima stagione consecutiva alla guida del programma per la conduttrice, un traguardo che pochi talk show possono vantare nel panorama televisivo italiano. Silvia Toffanin si prepara a questo nuovo debutto mentre lavora anche con Maria De Filippi a This is Me.

La nuova edizione riparte sulla scia di numeri positivi: la stagione 2025-2026 ha confermato la forza del programma nella sua fascia oraria, con una media del 21% di share al sabato e del 20% alla domenica. Nel mese di giugno il rotocalco è stato inoltre tra i più visti sulle piattaforme streaming di Mediaset, con interazioni e commenti record. Il pubblico non si limita a commentare le interviste, ma le ri-condivide, trasformandole in momenti di conversazione collettiva.

Gli ospiti delle prime puntate

Silvia Toffanin, dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato qualche anticipazione sulle prime interviste al centro del programma. Tra i protagonisti della nuova edizione ci saranno Elisabetta Canalis, Riccardo Scamarcio e la tuffatrice Chiara Pellacani, ma c’è anche un esordio atteso con particolare curiosità.

«Tra gli ospiti delle prime puntate posso anticiparvi che avremo Chanel Totti, alla sua prima intervista tv, Elisabetta Canalis, Riccardo Scamarcio e la tuffatrice Chiara Pellacani che ci parlerà dei suoi risultati agli Europei di Parigi»

L’arrivo di Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti e reduce dalla vittoria della tredicesima edizione di Pechino Express in coppia con Filippo Laurino, è già uno degli appuntamenti destinati ad attirare maggiormente l’attenzione del pubblico. La sua prima intervista televisiva è uno dei momenti più attesi di questo avvio di stagione.

Un approccio più rigoroso alla cronaca

Alla vigilia della nuova stagione, la conduttrice ha raccontato come è cambiato il suo modo di affrontare i casi di cronaca, un aspetto che negli ultimi anni ha occupato sempre più spazio dentro il programma.

«Il mio approccio con la cronaca è ancora più rigoroso, il nostro obiettivo non è solo trattare il caso giudiziario, ma raccontare l’aspetto umano della vicenda, dando voce alle emozioni di chi ha attraversato determinate esperienze»

Un intento che spiega la cifra del rotocalco: raccontare le storie prima ancora dei fatti, mettendo al centro le persone e ciò che hanno vissuto. È anche questo, probabilmente, il motivo per cui il pubblico continua a seguire il programma con una partecipazione che va oltre la semplice visione.

L’appuntamento con Verissimo è quindi da sabato 19 settembre su Canale 5, con il doppio appuntamento del weekend e un parterre di ospiti che mescola volti dello spettacolo, del cinema e dello sport.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI