La prima serata di lunedì 14 settembre 2026 si decide ancora una volta sul filo dei decimi di share, con Canale 5 che piazza il colpo vincente e la Rai che deve accontentarsi del secondo posto. I dati Auditel raccontano una sfida serrata tra Temptation Island e poi… e poi… e Il giovane Montalbano, ma il verdetto è chiaro.

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Temptation island vince la prima serata

Lo speciale del reality condotto da Filippo Bisciglia chiude con 2.945.000 spettatori e uno share del 20,22%, confermandosi il programma più visto della giornata. Un risultato che vale il primo posto assoluto e che premia la scelta di Canale 5 di puntare su un appuntamento ormai consolidato, capace di tenere alta l’attenzione anche fuori dalla finestra autunnale classica.

Alle spalle del reality resiste con grande solidità la fiction di Rai 1: Il giovane Montalbano totalizza 2.416.000 spettatori con il 16,71% di share. Il distacco in valori assoluti è di poco più di mezzo milione di telespettatori, un margine che mostra come il pubblico della fiction non si sia spostato, ma abbia semplicemente convissuto con l’offerta generalista concorrente.

Giletti terzo, poi il vuoto

Dietro le due corazzate si apre una fascia piuttosto distanziata. Su Rai 3 Lo stato delle cose, il programma di approfondimento firmato da Massimo Giletti, raccoglie 1.031.000 spettatori con il 7,76%, risultando la terza scelta della serata. Un dato che conferma la tenuta dell’informazione, pur lontano dalle prime due posizioni.

Segue Italia 1 con il film The Protégé, visto da 798.000 spettatori (5,07%), mentre La7 si ferma a 716.000 (4,28%) con La torre di Babele. Più staccate Rai 2 con Boston blue, che conquista 630.000 spettatori e il 3,48%, e Nove con Little big Italy a 542.000 (3,30%).

Interessante il caso di Rete 4, dove Quarta repubblica di Nicola Porro registra numeri inferiori in valore assoluto, 512.000 spettatori, ma uno share superiore a quello di Nove e Rai 2, pari al 4,42%. A chiudere la classifica troviamo Tv8 con Django unchained, visto da 219.000 spettatori (1,80%).

Access e preserale, la Rai non fa tris

La giornata non sorride completamente alla tv di Stato nemmeno nelle fasce che precedono la prima serata. Nell’access prime time è Canale 5 a imporsi con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che precede Affari Tuoi su Rai 1, condotto da Stefano De Martino. Un sorpasso che pesa, perché sposta l’equilibrio della fascia più strategica della giornata.

Nel preserale, invece, il segno si inverte e arriva la soddisfazione per la Rai: Reazione a Catena batte Caduta Libera di Canale 5. Il quadro complessivo racconta quindi una giornata senza un dominatore assoluto, in cui nessuna rete riesce a imporsi su tutte le fasce orarie e ogni confronto si gioca su terreni diversi.

Per chi segue le dinamiche degli ascolti, il dato più significativo resta comunque quello della prima serata: il pubblico del lunedì continua a premiare l’intrattenimento del reality di Canale 5, mentre la fiction di Rai 1 mantiene un suo zoccolo fedele e difficilmente scalfibile. Un equilibrio che si ripropone puntata dopo puntata e che rende la sfida tra le due reti uno degli appuntamenti più osservati dell’intera settimana televisiva.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI