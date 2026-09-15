Il pomeriggio di Canale 5 sta per cambiare volto. Con il ritorno di Uomini & Donne, Mediaset ridisegna la fascia pomeridiana, spostando soap e serie tv. Ecco cosa vi aspetta a partire da lunedì 21 settembre.

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La nuova griglia pomeridiana da lunedì 21 settembre

Maria De Filippi torna al timone del suo dating show, che occuperà la fascia dalle 14:45 alle 16:05 circa. Ma per far posto a questo ritorno, l’intero pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset è stato ripensato. Dopo il Tg5 delle 13:40, troverà spazio la striscia del Grande Fratello Vip, seguita alle 13:50 da Beautiful. Le vicende dei Forrester slittano di soli dieci minuti rispetto al solito, ma restano un punto fermo per i fan delle soap.

Alle 14:10 sarà la volta di Forbidden fruit, la dizi turca che continua a tenere banco con le storie di Yildiz, Ender e Hasan Alì. Poi, alle 14:45, riflettori puntati su Uomini & Donne, che come detto andrà avanti fino alle 16:05. Subito dopo entrerà in scena un’altra serie turca, Tutto per la mia famiglia, mentre alle 16:45 toccherà a Dentro La Notizia con Gianluigi Nuzzi. Un palinsesto che mischia intrattenimento, soap e approfondimento, pensato per accompagnarvi per tutto il pomeriggio.

Se da un lato alcune serie mantengono il loro posto (pur con orari leggermente modificati), dall’altro c’è chi è costretta a fare i conti con una battuta d’arresto. Stiamo parlando di Far away, l’amatissima dizi che racconta le vicende di Alya e Cihan.

Far away scompare dal pomeriggio: ipotesi prima serata

La serie non compare nel nuovo palinsesto autunnale di Canale 5 per quanto riguarda la fascia feriale del pomeriggio. A determinare l’uscita di scena non sarebbe un improvviso cambio di strategia, quanto la necessità di incastrare tutti i tasselli dopo il ritorno di Uomini & Donne. I fan si chiedono quindi se le vicende degli Albora avranno un seguito anche in Italia. Al momento non c’è traccia della serie nel daytime, ma possiamo supporre che da Cologno Monzese stiano valutando una collocazione serale.

Stando alle ultime indiscrezioni, Mediaset starebbe pensando di collocare Far away nella fascia della prima serata alla domenica, con puntate nello slot orario dalle 21:50 circa fino alle 23:00. Del resto, la storia degli Albora sembra avere tutte le caratteristiche per proseguire il suo cammino seguendo lo stesso percorso che altre dizi turche hanno solcato in passato. L’elenco delle serie promosse in prima serata su Canale 5 dopo il successo di ascolti registrato in daytime è davvero lunghissimo, e comprende titoli di rilievo come Terra Amara, Tradimento e La forza di una donna, solo per citarne alcune. Sarà così anche per Far away? I fan se lo augurano, e noi continueremo a seguire gli sviluppi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI