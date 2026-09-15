I fan de La Mummia non vedevano questo volto da oltre vent’anni, e per ingannare l’attesa è stato lo stesso interprete a offrire un assaggio di quello che arriverà. Parliamo di Oded Fehr, che tornerà nei panni di Ardeth Bay nel quarto capitolo della saga.

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Oded Fehr e il ritorno di Ardeth Bay

Sono trascorsi 27 anni dal debutto di Brendan Fraser come Rick O’Connell. Dopo tre film che lo hanno visto protagonista, la saga d’azione dalle sfumature storiche si appresta a ripartire con un nuovo capitolo diretto dal duo Radio Silence. Tra i nomi già confermati nel cast figura Oded Fehr, che ha scelto i social per rispolverare la nostalgia dei fan storici condividendo un breve video.

Il filmato si apre con una scena del primo La Mummia, quella in cui il suo Ardeth Bay mette in guardia i protagonisti dal potere di Imhotep, per poi passare bruscamente al presente. Nella seconda parte vediamo l’attore quasi trent’anni dopo, mentre i caratteristici tatuaggi del personaggio ricompaiono progressivamente sul suo volto: un dettaglio semplice che suggerisce come il Medjai sia pronto a tornare con il suo look più iconico. L’immagine dovrebbe essere associata al set del quarto film.

Ardeth Bay è il leader dei Medjai, un ordine antico il cui compito è sorvegliare la tomba di Imhotep. Apparso sia ne La Mummia del 1999 sia ne La Mummia – Il ritorno del 2001, si scontra inizialmente con Rick ed Evelyn, per poi diventare uno dei loro alleati più preziosi nella lotta contro la maledizione.

Un cast che pesca nella memoria della saga

Fehr non è l’unica star di ritorno dai capitoli precedenti. Al suo fianco rivedremo Brendan Fraser nel ruolo di Rick O’Connell, affiancato da Rachel Weisz, che riprenderà le vesti di Evelyn, e da John Hannah, che tornerà a interpretare Jonathan, il fratello di Evelyn. Questo trio ricompone il cuore umano della saga dopo l’assenza di Weisz nel terzo capitolo.

Secondo un’indiscrezione, il progetto ha siglato l’accordo per l’ingresso nel cast di Numan Acar, volto noto di serie come Homeland e Young Sherlock; il suo ruolo resta però ancora top secret. La vera curiosità per i fan riguarda invece il ritorno di Kevin J. O’Connor, che riprenderà i panni di Beni Gabor, il cacciatore di tesori sleale e codardo visto l’ultima volta intrappolato in una tomba antica, sul punto di essere divorato da uno sciame di scarabei mangia-carne. Come possa tornare in scena un personaggio morto in quel modo resta uno degli elementi più misteriosi del progetto, e il suo coinvolgimento potrebbe nascondere qualcosa più di una semplice apparizione nostalgica.

C’è poi il capitolo più discusso, quello legato al villain. Tra i ritorni indicati con forza da più fonti figura anche Arnold Vosloo, nuovamente nei panni di Imhotep: un dettaglio sorprendente, considerando che il personaggio è morto due volte, prima come mortale e poi come creatura condannata agli Inferi. A parlarne pubblicamente è stato lo stesso John Hannah, ma manca ancora una conferma ufficiale da parte della produzione.

Riprese iniziate e un terzo capitolo messo da parte

La macchina produttiva si è messa in moto: le riprese sono ufficialmente iniziate, e a dare la notizia più attesa è stato proprio Brendan Fraser, durante un’intervista con Canal+ al Festival del cinema americano di Deauville. Un annuncio che conferma come il progetto sia entrato nella sua fase operativa, dopo mesi di indiscrezioni.

Sul fronte della continuità narrativa, il quarto capitolo sembra destinato a ignorare gli eventi de La Mummia: La Tomba dell’Imperatore Dragone del 2008, il terzo film ambientato in Cina che aveva visto Fraser recitare al fianco di Maria Bello, chiamata a sostituire Rachel Weisz. La scelta di ricollegarsi direttamente agli eventi dei primi due film spiega il ritorno in massa dei volti originali e dà un’idea più chiara della direzione scelta dagli autori.

Alla regia troviamo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, noti appunto come Radio Silence, mentre la sceneggiatura è affidata a David Coggeshall. I dettagli sulla trama restano per ora top secret, ma la data da segnare in calendario è già fissata: il quarto film con protagonista Brendan Fraser arriverà nelle sale il 15 ottobre 2027. L’attesa resta ancora lunga, ma il video di Oded Fehr la rende più sopportabile.