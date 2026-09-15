Anche quest’anno Rosanna Siino tornerà a fare parte del cast di Uomini e Donne. Dopo un primo momento di esitazione, durante il quale non si sapeva quali sarebbero state le sorti della dama, è arrivata la conferma della sua presenza nel parterre. La notizia ha rallegrato considerevolmente i numerosi fan che la seguono con affetto ma, al contempo, ha anche sollevato qualche critica da parte dei suoi detrattori. Ad ogni modo, che possa piacere oppure no, Rosanna è oggettivamente una bellissima donna, con una carriera più che dignitosa alle spalle e un carattere forte e determinato. Queste doti attirano molti uomini, anche se, almeno per il momento, nessuno di loro è riuscito a conquistare il cuore della protagonista, se non Alessio Pili Stella che, tuttavia, ha scelto di uscire dal programma con Debora Bragetti. La Siino, dunque, sembra avere tanti spasimanti, cosa che si evince dai suoi profili social. Purtroppo, però, alcuni di loro sembrano essere un po’ “molesti”.

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I corteggiatori “molesti” di Rosanna Siino

Rosanna Siino è una donna super corteggiata, sia a Uomini e Donne sia fuori. In questi mesi di sospensione del talk show, che finalmente riaprirà i battenti lunedì 21 settembre, la protagonista ha pubblicato tanti contenuti sui social per aggiornare i fan sulla sua vita. La donna si è concessa tanti momenti di sfogo, a causa delle numerose polemiche che l’hanno vista coinvolta in questo periodo, ma non solo. Rosanna ha pubblicato anche contenuti inerenti il suo lavoro, il suo ruolo di madre e i suoi hobby. Ebbene, proprio in merito a quest’ultimo punto, è stata notata una cosa piuttosto incresciosa.

In queste ore, la Siino ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae post allenamento in palestra. La donna ha aggiunto che, dopo una sessione piuttosto intensa di esercizi, ha deciso di concedersi un po’ di relax in una spa. Al di sotto del post in questione si sono sviluppati subito tanti commenti, molti dei quali provenienti dai suoi fan. Tra gli interventi, però, ce ne sono stati alcuni un po’ “molesti” e poco galanti. Alcuni uomini, infatti, hanno commentato dicendo di nutrire una forte attrazione verso la donna. Un uomo, addirittura, ha pubblicato una sua foto come commento, dicendo di avere il cuore a mille quando vede Rosanna. Un altro utente, invece, è finito nei commenti nascosti in quanto il suo intervento, scritto in napoletano, è risultato un po’ troppo audace.

Rosanna pronta a rimettersi in gioco a Uomini e Donne, ma per il momento nessuna novità

A quanto pare, dunque, Rosanna Siino ha molti spasimanti al di fuori di Uomini e Donne, ma nessuno di loro sembra sia in grado di suscitare il suo interesse e la sua attenzione. L’unico uomo che era riuscito ad incuriosire la Siino più del dovuto è stato Alessio, con cui tuttavia le cose hanno preso una piega priva di lieto fine. Quest’anno, però, Rosanna si è decisa a rimettersi in gioco nel programma anche se, almeno per adesso, dalle anticipazioni delle registrazioni non si è mai parlato di lei. Vero è che lo show ha appena riaperto i battenti, dunque, bisogna attendere ancora un po’ di tempo prima di scoprire se arriverà qualche uomo in grado di rapire il cuore di Rosanna e darle il lieto fine sentimentale che tanto desidera.