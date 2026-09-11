La soap Tutto per la mia famiglia (titolo originale Kardeşlerim) torna con una settimana ricca di colpi di scena. Dal 12 al 18 settembre su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 15.45 e sabato e domenica alle 16.10, vedremo Sengul alle prese con un’insolita opportunità imprenditoriale, Doruk alle prese con una scoperta inaspettata e i ragazzi della scuola coinvolti in nuove tensioni. Preparatevi, perché le amarezze sono sempre dietro l’angolo.

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Sengul e l’opportunità imprenditoriale

Sengul sembra avere finalmente una chance per svoltare. Un costruttore le prospetta la realizzazione di quattro palazzine sul suo terreno, allettandola con un progetto ambizioso. Tornando a casa, incontra la vicina Hilmiye, che tra una chiacchiera e l’altra le svela l’esistenza di fondi destinati a progetti di imprenditoria femminile. A questo punto, chi può trattenere Sengul dal buttarsi nel mondo degli affari? La donna sembra decisa a cogliere l’occasione, ma un ulteriore incontro le mostrerà che la vita riserva sempre delle sorprese. Di fronte alla sofferenza di un’altra persona, Sengul mette da parte la rabbia e decide di consolarla: da quello che poteva essere uno scontro nasce invece un rapporto inatteso, tanto che le due finiscono per diventare amiche. Un nuovo legame, dunque, ma anche nuove consapevolezze.

Doruk e la scoperta su Asiye

Anche Doruk ha una sorpresa spiazzante. Vedendo Asiye su un davanzale, acrobaticamente intenta a pulire una finestra, si preoccupa immediatamente e sale in casa per farla scendere. Una volta arrivato, però, scopre un dettaglio importante: la proprietaria dell’appartamento è Inci, un’amica di Nebahat. Asiye, dal canto suo, si stava occupando delle pulizie domestiche e le era stato chiesto di occuparsi anche delle finestre, costringendola a sporgersi pericolosamente. Doruk non solo la mette in guardia, ma si trova di fronte a una verità che potrebbe cambiare gli equilibri. Cosa significherà questa scoperta per il futuro dei due ragazzi?

A scuola tra progetti, gelosie e un mistero

La professoressa Filiz assegna ai ragazzi un progetto di classe e nomina Ogulcan e Tolga come referenti del video che gli alunni hanno scelto di realizzare. Nel frattempo, Berk vuole capire perché Aybike lo ha lasciato all’improvviso. Dopo ripetute suppliche, la giovane gli dice di non amarlo più. Lui, ignaro del fatto che Aybike abbia sentito i commenti di sua madre Ayla, si convince che ci sia lo zampino di Tolga e, al termine delle riprese del video, lo aggredisce in caffetteria. Tolga, poi, confida a Cemile che quello scontro è stato solo frutto di un equivoco e che in verità è innamorato di lei.

Sempre a scuola, Harika, in seguito a un acceso litigio con Suzan per il furto del bracciale di Süsen, trova rifugio a casa degli Eren. Ogulcan e Aybike la accolgono di nascosto, ma quando Sengul la scopre a letto il mattino dopo, non la prende per niente bene, tanto da metterla a disagio durante tutta la colazione. Intanto, Süsen accusa Omer di aver rubato, ma poco dopo scopre la verità: la videocamera ha ripreso Kaan mentre nascondeva il braccialetto in un libro. Furiosa, decide di dire tutto a Omer, ma Kaan, per impedirglielo, si procura un taglio alla mano attirando l’attenzione su di sé. Doruk e gli altri lo portano in ospedale, dove Kaan confessa di essersi ferito di proposito per gelosia, rivela che Süsen è la sua fidanzata e ammette di aver ideato quel piano per allontanarli.

Infine, un dramma scuote l’ambiente scolastico: Nebahat è a terra priva di sensi, dopo essere caduta dal secondo piano durante una festa a scuola. La donna viene portata d’urgenza in ospedale, dove resta in condizioni dubbie. All’inizio nessuno capisce cosa sia accaduto, ma poi i ragazzi delle famiglie Eren e Atakul scoprono che qualcuno ha spinto Nebahat. Chi sarà stato? E quali conseguenze avrà questa rivelazione?