La settimana dal 14 al 18 settembre porta al Fürstenhof il momento più atteso dell’anno: le nozze di Maxi e Henry. Ma tra un’esplosione, cavalli in fuga e presenze nell’ombra, dire “sì” non sarà affatto semplice. Ecco cosa ci aspetta nelle nuove puntate della soap in onda su Rete 4.

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Le nozze di maxi ed henry: imprevisti a raffica

Il giorno del matrimonio tra Maxi e Henry è finalmente arrivato, ma il destino sembra essersi messo di traverso. La mattina stessa Henry riceve una risposta da Georg, l’ex maggiordomo, che esprime un parziale rimorso ma non nasconde l’odio verso Sophia, augurando alla coppia una giornata indimenticabile (e il termine, viste le premesse, suona quantomeno ambiguo).

Poco dopo, un boato scuote il Fürstenhof. Christoph ordina immediatamente l’evacuazione e fa arrivare la polizia, mentre gli invitati attendono gli sposi al pozzo dei desideri senza sapere cosa stia accadendo. Gli agenti perquisiscono l’edificio e scoprono che non esistono ordigni: a esplodere sono state alcune bombolette spray per le decorazioni, lasciate da Katja vicino ai tubi caldi. Georg, quindi, non c’entra nulla. Tirare un sospiro di sollievo, però, è prematuro.

I cavalli previsti per il tragitto nel bosco sono fuggiti, così Maxi ed Henry devono raggiungere gli invitati dopo diverse peripezie prima di pronunciare il tanto atteso “sì”. A quel punto, per loro inizia una nuova vita lontana dal Fürstenhof, suggellata dai festeggiamenti in compagnia di familiari e amici.

C’è però un dettaglio che rende il matrimonio dolceamaro per Henry: sua madre Sophia è dovuta uscire di scena per entrare in un programma di protezione testimoni e non potrà essere presente alle nozze del figlio. La donna, tuttavia, riuscirà a osservare la cerimonia da lontano e di nascosto, senza essere notata dagli sposi. Una presenza nell’ombra che le permetterà comunque di assistere a un momento che sembrava ormai destinato a vivere solo a distanza.

Erik, il malinteso della carrozza e il conto da pagare

Mentre il Fürstenhof si prepara al grande evento, non tutti vivono giornate serene. Erik, sommerso dalla contabilità e dagli incarichi dell’hotel, fraintende una richiesta di Werner e prenota la carrozza per Yannik e Larissa invece che per Maxi e Henry. Quando Larissa lo ringrazia, convinta che si tratti di un regalo del Fürstenhof, Werner gli impedisce di ritirarla e gli ordina di coprire l’errore di tasca propria. Un intoppo che, comprensibilmente, non contribuisce al clima festoso della giornata.

Fanny, Fritz e una verità di famiglia

Intanto si accende un’altra vicenda destinata a lasciare il segno. Fritz è il nuovo portiere del Fürstenhof e, guardandolo, Fanny riconosce in suo padre l’uomo che ha abbandonato lei e sua madre. Da qui la consapevolezza che il ragazzo è il suo fratellastro. Dopo essersi confidata con Yannik, Fanny decide di rivelare a Fritz la verità sul loro legame: una scelta delicata, che promette di scuotere gli equilibri interni all’hotel. Per restare aggiornati sulle ultime novità delle soap opera, è possibile consultare le relative sezioni dedicate.