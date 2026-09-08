In questi giorni è circolata la notizia secondo la quale sembrava che Giovanni Grazioso fosse stato scelto dalla redazione di Maria De Filippi per salire sul Trono di Uomini e Donne. In tanti attendevano lo speciale su Temptation Island, andato in onda ieri, per scoprire se il tutto si sarebbe concretizzato oppure no. Dalla puntata non è emerso niente, ma dopo la messa in onda sono trapelate delle indiscrezioni alquanto incresciose sul giovane. Nello specifico, pare che Giovanni abbia fatto di tutto per riuscire a diventare tronista della trasmissione, adottando una strategia ben precisa, ma le cose non avrebbero preso la piega sperata.

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Le mosse strategiche di Giovanni Grazioso per avere il Trono di Uomini e Donne

Dallo speciale di Temptation Island andato in onda ieri sera, è emerso che la relazione tra Giovanni e Sabrina sia definitivamente chiusa. In tanti, però, hanno notato nel comportamento di Grazioso un cambio repentino rispetto a prima. Da ragazzo umile e privo di malizia, infatti, pare si sia trasformato in un giovane molto più consapevole e “sveglio” su certe dinamiche inerenti il mondo dello spettacolo. Come se non bastasse, poi, l’influencer Lorenzo Pugnaloni ha raccolto alcune testimonianze che confermerebbero un quadro poco edificante sul ragazzo.

Nello specifico, pare che Giovanni abbia provato a flirtare con la giornalista di SportItalia Noemi Moschitta. L’interesse sarebbe partito da lui e i due si sono incontrati anche in occasione della serata durante la quale Sabrina è stata ignorata da tutti gli amici di Giovanni, di cui si è parlato nello speciale di ieri. Nel momento in cui il giovane si sarebbe reso conto della reale possibilità di salire sul Trono di Uomini e Donne, però, pare abbia distolto l’attenzione dalla donna senza darle alcuna spiegazione, proprio per non pregiudicarsi questa possibilità, ma non è tutto.

Stando a quanto emerso da recenti indiscrezioni Giovanni aveva dato luogo anche ad un avvicinamento con l’ex tentatrice Elisa Vaccargiù. Anche questa conoscenza, però, pare sia giunta al capolinea dopo che Grazioso si sarebbe reso conto che la giovane fosse più interessata ad attirare a sé i riflettori piuttosto che a lui. Anche in questa circostanza, però, la frequentazione pare si sia interrotta senza che il giovane desse particolari spiegazioni, cosa che sta spingendo molti a caldeggiare sempre la teoria del desiderio del Trono.

Tentativi falliti, l’inusuale decisione dello staff di Maria De Filippi su Giovanni

A quanto pare, però, tutte queste strategie non avrebbero fruttato positivamente a Giovanni. Lo staff di Uomini e Donne, infatti, almeno per il momento, ha deciso di non affidargli alcun Trono. Pare, invece, che al protagonista possa essere data la possibilità di partecipare al programma nelle vesti di “osservatore” speciale, in modo che la redazione possa valutare se, effettivamente, sia il caso di dargli un ruolo di spicco come quello di tronista, oppure no, evitando percorsi fasulli e poco duraturi come accaduto anche in passato. Al momento, però, ancora nulla di tutto questo si è verificato, dunque, non resta che attendere la registrazione di domani per vedere se ci saranno degli sviluppi a riguardo.