La registrazione del 3 settembre di Uomini e Donne è entrata decisamente nel vivo con dinamiche avvincenti, colpi di scena e novità. Tra i presenti sono ritornati Agnese De Pasquale, Cinzia Paolini e Marco Troiani. La prima ha raccontato l’inaspettata rottura con Roberto Priolo, mentre i secondi hanno annunciato che presto si sposeranno. Poi ci sono stati tanti confronti e nuove conoscenze al Trono Over e, inoltre, è stato presentato anche il nuovo tronista, che non si è rivelato essere Giovanni Grazioso.

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Spoiler UeD della registrazione del 3 settembre: prime batoste per Gemma, tornano Cinzia, Marco e Agnese

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione che è stata effettuata il 3 settembre, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che si è partiti da Gemma Galgani. La donna sta conoscendo due cavalieri, uno è Andrea, che era assente, mentre l’altro è Fabio, con il quale è anche uscita, ma tra di loro ci sono stati solo dei baci innocenti. Nonostante le titubanze, Gemma ha deciso di continuare a frequentarlo cercando di capire se tra di loro possa nascere qualcosa di più. Nel frattempo, la donna ha sentito anche Gabriele, con il quale le cose sono subito precipitate, in quanto lui le ha dato buca a causa di un impegno lavorativo. Tra i due ci sono state forti incomprensioni, che li hanno portati a chiudere, al punto che l’uomo ha dichiarato di voler lasciare il programma.

Spazio poi ad alcuni ospiti della scorsa edizione. Cinzia Paolini e Marco Troiani sono tornati in trasmissione per raccontare della loro storia e, contrariamente a quanto molti si aspettavano, le cose tra di loro vanno a gonfie vele, al punto che i due hanno deciso anche tre possibili date nelle quali convolare a nozze. Per quanto riguarda la relazione tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, invece, la situazione è precipitata inaspettatamente. La donna, che era l’unica presente in studio, ha detto di aver capito che l’uomo non fosse chi credeva, tant’è che gli ha restituito anche l’anello, che avrebbe dovuto sancire il loro fidanzamento e un possibile matrimonio. Lui non si è presentato, ma ha mandato una lettera che è stata poi letta da Maria De Filippi in studio.

Scontro di fuoco al Trono Over: Gloria contro Antonio, Sabrina Zago vuole andare via

Al centro dell’attenzione, poi, ci sono finiti Paola Fatuzzo, Antonio Marino e Gloria Nicoletti. Il cavaliere ha manifestato di nuovo la volontà di uscire dal programma con Paola, ma la donna non si è sentita pronta. Ad un certo punto, poi, c’è stata una discussione molto accesa con Gloria, tant’è che i due sono arrivati anche a mettersi faccia a faccia. La situazione è degenerata ed ha fatto sì che intervenisse Alessandra Mussolini, la quale si è schierata dalla parte della dama. Gli animi sono rimasti così concitati al punto da richiedere l’interferenza di Maria per placare la situazione. Alla fine, la conduttrice ha spiegato ad Antonio che, se ha intenzione di riconquistare davvero Paola, dovrebbe rimanere in studio e corteggiarla.

Barbara De Santi sta uscendo con Osvaldo, un nuovo cavaliere, ma tra di loro sono già sorte le prime incomprensioni. Lui ha molto criticato la dama per alcune sue abitudini, cosa che lei non ha affatto apprezzato, infatti la conoscenza è giunta al capolinea. Osvaldo, dal canto suo, sta frequentando anche Anna. Sabrina Zago e Gloria stanno frequentando lo stesso cavaliere di nome Giovanni. Con la prima ci sono stati dei baci, i due sono stati anche nella stessa camera ma, a detta loro, non sarebbe successo niente di che. Sabrina è uscita anche con Davide, che non ha apprezzato la leggerezza con cui la dama si sia “concessa” all’altro spasimante. Tali parole hanno indignato Sabrina, che si è molto arrabbiata ed ha detto di voler lasciare il programma, è stata la conduttrice a dissuaderla da tale intenzione. Successivamente Giovanni si è scusato con Sabrina per i toni ed ha detto di voler continuare sia con lei sia con Gloria.

Anticipazioni Trono Classico Uomini e Donne: arriva il nuovo tronista, prime esterne per Giorgia

Nella registrazione del 3 settembre di Uomini e Donne è stato presentato il nuovo tronista che si chiama Giacomo, ha 30 anni e nella vita fa il responsabile commerciale in un’azienda. Il giovane ha detto di sé di dare a primo impatto l’impressione di essere una persona fredda, ma non è così. Ha praticato per tanti anni il tennis, ma a causa di un infortunio ha dovuto smettere, cosa che lo ha fatto stare molto male. Giacomo è molto legato alla sua famiglia, soprattutto alla sua mamma. Non ha un prototipo di donna, in quanto questo vorrebbe dire porsi dei limiti, e lui non ne ha.

La tronista Giorgia, invece, è uscita con Lory. Lui le ha fatto una sorpresa mentre lei era a spasso con la sua cagnolina. I due hanno fatto una passeggiata nel parco durante la quale hanno parlato anche di questioni di famiglia, cosa che ha fatto commuovere la tronista. Giorgia è uscita anche con Camillo, che ha soli 21 anni. Anche con lui si è trovata bene, ma ha dubbi circa il fatto che sembra un ragazzo un po’ superficiale. Nonostante questo, ha deciso di continuare a frequentarlo.