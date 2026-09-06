Debora Bragetti ha lasciato Uomini e Donne sul finire della scorsa edizione insieme ad Alessio Pili Stella. I due, poi, sono tornati in trasmissione nella registrazione del 27 agosto per raccontare come stessero andando le cose tra di loro. Di recente, inoltre, la dama ha rilasciato un’intervista al settimanale di UeD in cui ha fatto delle confessioni sulla sua vita, sulla sfera sentimentale e su quella professionale. Proprio a tal riguardo, ha raccontato di una sua fobia un po’ particolare, una pazzia fatta che ha lasciato di sasso la sua famiglia e tanto altro.

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Debora Bragetti parla di una rottura avuta con Alessio, del suo non volere figli e di una sua fobia

Nel corso di una recente intervista, Debora Bragetti ha raccontato dei retroscena sulla sua vita, sviscerando aspetti inerenti sia la sfera privata, sia professionale. Partendo dalla prima, la donna ha raccontato che le cose con Alessio Pili Stella stiano andando bene. I due si confrontano e spesso discutono su molte cose, ma questo è per Debora una cosa molto stimolante. La donna, poi, ha parlato di un momento di crisi vissuto con il cavaliere. A inizio estate era circolata la voce che qualcosa tra di loro non andasse. Ebbene, la donna ha chiarito che non si sia trattato di una crisi, ma di una rottura vera e propria, durata però solamente 24 ore. Lei si era arrabbiata perché Alessio aveva giustificato un’interazione avuta con una sua ex (Rosanna Siino) cosa che aveva infastidito molto Debora. Superato quell’episodio, però, tra di loro non ci sono stati più intoppi.

Debora ha ammesso di essere uno spirito libero, sta di fatto che nel corso di questa estate ha fatto tanti viaggi, tra Ibiza, Marbella, Barcellona, tutti senza Alessio. Lei adora viaggiare da sola, anche se ha sempre detto a Pili Stella che, se avesse voluto, avrebbe potuto raggiungerla. Lui, però, le ha voluto lasciare i suoi spazi. Parlando sempre della vita sentimentale, Debora ha spiegato di non essere interessata a mettere su famiglia, anche perché crede che quel treno per lei sia già passato considerando la sua età. Inoltre, ha la fobia del mettere radici, e i figli rappresentano inevitabilmente delle basi troppo solide.

La pazzia di Debora inerente la sfera professionale e il retroscena sulla scrittura del suo libro

Restando in tema della fobia delle radici, Debora ha raccontato anche di una pazzia fatta un po’ di tempo fa che riguarda l’ambito professionale. Da quando aveva 18 anni ha sempre avuto il desiderio di insegnare, e proprio quando riuscì ad ottenere il posto fisso come insegnante a Parma, decise di mollare tutto. La donna ha ammesso di aver pensato molto prima di prendere questa decisione, tuttavia, si rese conto di essere infelice, condizione nella quale non aveva intenzione di rimanere, così mollò tutto per svolgere la professione di coach per bambini che hanno delle disabilità, attività che svolge in modalità freelance. La sua famiglia non accolse di buon grado la cosa, ma poi, con il passare del tempo, si è rassegnata.

Prima di concentrarsi sulla sua nuova professione, però, Debora ha svelato di essersi trasferita a vivere alcuni anni in Thailandia, luogo dove le venne l’ispirazione di scrivere il suo libro autobiografico, il quale tratta del bisogno, che accomuna un po’ tutti, di ritrovare la felicità. A tal riguardo, ha detto di aver inserito nell’opera anche Alessio e il suo percorso a UeD. Pili Stella lo sta leggendo, anche se è una cosa che la mette un po’ in imbarazzo, anche perché inevitabilmente nel libro ha parlato anche della sua vita sentimentale precedente