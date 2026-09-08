Ospite in una registrazione di Uomini e Donne, Agnese De Pasquale ha annunciato l’inattesa rottura con Roberto Priolo. Dopo aver restituito l’anello di fidanzamento e negato ogni tipo di ripensamento, sono emerse indiscrezioni inerenti un suo riavvicinamento a Federico Mastrostefano. La donna ha chiarito la vicenda sui social, raccontando cosa sia successo realmente, ma poco dopo ha compiuto un gesto inaspettato, ovvero, ha cancellato ogni traccia di sé dal web. La questione sta suscitando molto clamore, in quanto i fan non capiscono la ragione celata dietro un gesto così azzardato e, soprattutto, in molti sono in ansia di sapere cosa sia sia successo alla dama e come stia.

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Il gesto azzardato di Agnese De Pasquale di cancellarsi dai social dopo il caos su Roberto e Federico

Agnese De Pasquale ha deciso di cancellarsi dai social dopo tutto il caos scoppiato sul web a seguito della sua ospitata a Uomini e Donne in cui ha annunciato la rottura con Roberto Priolo. A generare particolare sgomento è stata la notizia secondo la quale lei e Federico Mastrostefano si siano risentiti nel corso di questa estate, malgrado lui sia felicemente fidanzato con la nuova compagna Valentina Sacco. Sulla questione sono intervenuti i diretti interessati, chiarendo che si sia trattato solo di conversazioni sporadiche e prive di malizia.

In un apposito video pubblicato sul suo profilo di Instagram, Agnese ha chiarito che, quando ha avuto contatti con Federico, sia il suo ex compagno, sia l’attuale fidanzata di Mastrostefan fossero a conoscenza della cosa. Per tale ragione, non c’è motivo di sollevare alcun polverone mediatico inutile e infondato. Purtroppo, però, si sa, gli utenti del web non riescono facilmente a saziare la loro curiosità e la loro voglia di vederci necessariamente qualcosa di marcio sotto. Per questo motivo, in tanti hanno continuato a fare insinuazioni sulla questione, al punto da spingere Agnese a cancellare ogni traccia di sé dai social. Adesso, infatti, se si cerca il suo nome su Instagram, appare il suo account, ma al suo interno non c’è più alcun post né storia. Inizialmente sembrava potesse essersi trattato di un errore temporaneo, ma la situazione non è cambiata a distanza di 24 ore, dunque, vuol dire che quella di cancellarsi dai social sia stata una precisa volontà di Agnese.

Roberto Priolo tornerà a Uomini e Donne per dare la sua versione? Amore a gonfie vede per Federico e Valentina

Al momento non si sa cosa si celi realmente dietro la decisione di Agnese De Pasquale di cancellarsi dai social. Molto probabilmente, la donna ha deciso di prendersi un momento di pausa da tutto e tutti dopo la fine della relazione con Roberto. In merito a quest’ultimo, il cavaliere non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto. Ciò che è trapelato sulla sua versione dei fatti fa capo a delle indiscrezioni,emerse sui social in questi giorni. Domani pomeriggio, però, sarà effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne, dunque, non resta che attendere per vedere se l’uomo deciderà di tornare in studio per dare la sua versione.

Per quanto riguarda Federico Mastrostefano e la nuova compagna Valentina Sacco, invece, la loro relazione sta procedendo a gonfie vele. Entrambi sono soliti condividere contenuti che li ritraggono in reciproca compagnia e, stando a quelli che sono i commenti, pare che la loro relazione sia approvata dalla maggior parte degli utenti. Finalmente, l’ex volto di UeD sembra abbia messo la testa a posto nella speranza che il tutto duri.