Quest’estate Filippo Bisciglia conduce Temptation Island con una novità rispetto a tutte le edizioni precedenti: per la prima volta siede al timone del reality da single. La rottura con Pamela Camassa, resa pubblica il 29 settembre 2025 dopo 17 anni di relazione, ha chiuso un capitolo lungo e importante della sua vita. E proprio in questo momento di transizione, a farsi sentire sarebbe stata Maria De Filippi.

Stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo, “Queen Mary” avrebbe riservato a Bisciglia un consiglio tanto semplice quanto prezioso: “Divertiti!” Un invito a godersi la vita con leggerezza, senza eccessi, che il conduttore ha quasi certamente accolto di buon grado. Del resto, Filippo ha dichiarato in più occasioni di prendere molto sul serio le parole della sua mentore professionale, arrivando a dire: “Stare vicino a Maria è già un consiglio.”

Quello che emerge dalle fonti è che il ruolo di Maria De Filippi nella vicenda non si è limitato a qualche parola di incoraggiamento post rottura. Secondo quanto riportato da Diva e Donna, la conduttrice avrebbe tentato di fare da mediatrice tra i due prima della separazione definitiva, arrivando persino a organizzare una cena per favorire un confronto sincero e provare a ricucire il rapporto. Un gesto che racconta bene quanto il legame tra Maria e la coppia andasse ben oltre il semplice contesto lavorativo.

Bisciglia, dal canto suo, ha scelto di non commentare pubblicamente la fine della relazione. A Vanity Fair ha spiegato le ragioni di questo riserbo con parole nette:

“Preferisco non rispondere, perché in questa fase della vita qualsiasi cosa dicessi potrebbe essere travisata, ed è l’ultima cosa che vorrei. Non dirò mai niente su questo e non andrò mai da nessuna parte a parlarne: è una promessa.”

Una scelta coerente con il suo approccio ai social, dove continua a condividere quasi esclusivamente contenuti legati al lavoro, mantenendo la vita privata lontana dai riflettori.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Pamela Camassa e il nuovo capitolo con Stefano Russo

Pamela Camassa ha invece intrapreso una strada diversa, sotto molti punti di vista. La modella 42enne è oggi fidanzata con Stefano Russo, imprenditore romano legato all’ambiente sportivo del circuito The Fox: sarebbero stati proprio i campi da padel a far incontrare i due, ambiente che Pamela frequenta abitualmente. Russo è padre di una bambina, Ginevra, nata nel giugno del 2021 da una precedente relazione.

Ciò che ha colpito i fan della modella è il cambio radicale di atteggiamento sui social rispetto alla storia con Bisciglia. Con Russo, Pamela si mostra spesso su Instagram, condividendo scatti complici e momenti di vita quotidiana senza alcuna reticenza. Un approccio completamente diverso da quello tenuto durante i 17 anni con Filippo, quando la coppia si esponeva molto poco sul fronte digitale.

Questa differenza non è passata inosservata e ha alimentato un florilegio di speculazioni tra i follower, alcune più sensate, altre decisamente fantasiose. Al di là delle congetture, quel che è certo è che le due storie sembrano rispecchiare caratteri e dinamiche di coppia molto differenti tra loro.

Intanto, Temptation Island continua a macinare ascolti: nell’ultima puntata il reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi ha sfiorato il 30% di share, confermandosi uno degli appuntamenti estivi più seguiti su Canale 5. Bisciglia, insomma, sul lavoro non potrebbe andare meglio.