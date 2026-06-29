Nuovi colpi di scena, gelosie e ritorni inaspettati attendono i protagonisti di Un Posto al Sole nella settimana dal 6 al 10 luglio 2026, in onda come sempre dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. La soap più longeva della televisione italiana, giunta alla sua trentesima stagione e reduce dal traguardo delle oltre 6.800 puntate, non smette di tenere il pubblico incollato allo schermo con trame sempre più intrecciate.

Ad aprire la settimana è la storyline di Damiano, che si trova a un bivio difficile: prima di affrontare il suo nemico numero uno, ripercorre mentalmente tutti i momenti vissuti con Eduardo, in un flashback emotivo che pesa quanto una sentenza. Chi segue la soap sa che questo rapporto ha radici complesse nei giorni precedenti, Rosa temeva che Grillo potesse usare le indagini sul furto a casa Ferri come pretesto per accanirsi su Sabbiese, e non a caso: Attilio aveva pianificato con Angelo e gli altri di incastrarlo. È in questo contesto di tensione irrisolta che Damiano si trova ora a dover scegliere.

Sul fronte familiare, Cristina è pronta ad annunciare al padre Ferri la sua intenzione di trasferirsi dalla madre, una decisione che promette di scuotere l’imprenditore nel profondo. E mentre Ferri deve già fare i conti con le proprie fragilità, arriva anche una notizia sulla nuova radio di Stefano Mori a infiammare ulteriormente gli animi, scatenando l’irritazione dell’uomo e inevitabilmente la gelosia di Marina.

A metà settimana, l’attenzione si sposta su Diego, sempre più consumato dalla gelosia per Lorenza: atteso a cena, avrà una reazione impulsiva che lascerà tutti di stucco. Non è una sorpresa per chi ha seguito il suo percorso recente, segnato da una crisi sempre più profonda che aveva già messo a dura prova i suoi equilibri. Intanto Rosa fatica a rispettare quanto concordato con Damiano e si trova stretta tra i suoi segreti e le richieste di Clara, ancora all’oscuro di quanto accaduto, mentre il senso di colpa inizia a pesarle in modo insostenibile.

A regalare una nota di leggerezza decisamente benvenuta ci pensa la sottotrama di Mariella, Bice e Guido: le due donne costringono quest’ultimo a organizzare una cena a quattro con Massaro per sciogliere l’imbarazzante impasse che blocca la situazione. L’idea di un aiuto esterno, ventilata già nei giorni precedenti da Mariella stessa, si concretizza poi nell’imminente seduta con il sessuologo Del Toro, che finisce per contagiare anche la stessa Mariella con effetti tanto inaspettati quanto esilaranti incluso un sogno dai risvolti decisamente divertenti, mentre nello studio Bice e Massaro attendono l’arrivo del vero professionista.

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Alberto insegue Anna, Diego trova un po’ di pace

Verso la fine della settimana, la vicenda di Alberto e Anna entra nel vivo: dopo essere riuscito a scoprire dove si trova la donna grazie a informazioni strappate controvoglia parte per raggiungerla nonostante la sua opposizione. Una volta lì, riesce ad abbassare le sue difese e le fa una proposta per affrontare insieme i fantasmi del passato, in quello che si preannuncia come un incontro emotivamente denso. Del resto, Anna aveva già fatto il primo passo ricontattando Alberto nei giorni precedenti, e ora la situazione sembra pronta a evolvere in modo significativo.

Per Diego, invece, arriva un momento di respiro grazie a Silvia, che dopo aver appreso della sfuriata contro Fausto e Lorenza decide di tendergli la mano. È Raffaele a convincerlo, però, che allontanarsi per un po’ da Lorenza sia comunque la scelta più saggia. Nel frattempo, Gianluca ignaro di tutto ciò che si muove attorno a lui trascorre una serata spensierata con Rossella e Nunzio, una bolla di normalità in mezzo al turbine di tensioni che attraversa palazzo Palladini.

Come e dove vedere le puntate

Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3, con episodi che ogni sera approfondiscono le dinamiche affettive e sociali dei suoi protagonisti. Se si perdesse una puntata, è possibile recuperarla gratuitamente su RaiPlay, disponibile da PC, smartphone, tablet e smart TV: gli episodi vengono caricati subito dopo la messa in onda, così da poterli vedere in qualsiasi momento. In alternativa, è sempre disponibile anche la sezione dedicata alla replica di Un Posto al Sole per non perdere nessun episodio.