La vita sentimentale delle coppie che escono da Uomini e Donne è sempre argomento di grande interesse per i telespettatori del programma, specie durante il periodo estivo, dove si sente particolarmente la mancanza delle messe in onda. Tra i protagonisti ad essere costantemente nel mirino dei fan ci sono Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi. I due sono soliti condividere mediante i social alcuni dei momenti trascorsi insieme, ma non solo. Proprio in questi giorni Elisa si è resa protagonista di pungenti stoccate contro la sua ex rivale Martina Calabrò, che non ha esitato a replicare. In queste ore, però, a generare particolare sgomento è un’altra vicenda, ovvero il fatto che la coppia sia stata avvistata allo stesso evento di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Cosa sarà successo?

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Ciro Solimeno, Elisa Leonardi, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri allo stesso concerto: le domande del web

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi hanno condiviso delle Storie su Instagram in cui hanno mostrato di essere andati al concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico di Roma. I due hanno pubblicato una serie di video nei quali cantano a squarciagola alcuni dei brani più iconici del cantante. In tutte le clip Ciro ed Elisa si abbracciano, si baciano e sembrano proprio dedicarsi reciprocamente le splendide parole d’amore contenute nei testi delle canzoni.

Questi video sono divenuti virali nel giro di poco tempo, anche per un’altra questione. Allo stesso concerto, infatti, hanno preso parte anche Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, ex fidanzata di Ciro. Anche loro hanno pubblicato contenuti in cui si sono mostrati più innamorati che mai mentre cantavano i brani di Tiziano Ferro. In men che non si dica, quindi, gli utenti del web hanno iniziato a commentare dicendosi curiosi di sapere se le due coppie si fossero incontrate nel corso dell’evento, o magari all’ingresso o all’uscita.

La reazione delle due coppie nate a Uomini e Donne

Il fatto che Ciro, Elisa, Martina e Gianmarco fossero allo stesso concerto ha catturato subito l’attenzione dei fan di Uomini e Donne. Le due coppie, però, almeno pubblicamente, non hanno fatto commenti a riguardo. Nessuno dei quattro protagonisti ha risposto alle domande inerenti la questione, dunque, non si sa se, effettivamente, si siano incontrati oppure no. Stando a quanto emerso dai video da loro pubblicati, però, pare che le due coppie fossero sedute in due settori differenti dello stadio. Ciro ed Elisa erano in piedi, probabilmente in zona prato, mentre Martina e Gianmarco erano sugli spalti. Questo, dunque, potrebbe aver contribuito ad evitare un loro sicuramente poco piacevole incontro. In ogni caso, tutte e due le coppie si stanno godendo serenamente le loro nuove relazioni lasciandosi il passato alle spalle. Sarà davvero così, oppure è solo una strategia mediatica per non dare soddisfazioni all’altro o all’altra?