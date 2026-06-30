Contrariamente a quanto molti credevano, il rapporto tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi sembra essere molto più solido del previsto. La coppia nata a Uomini e Donne non ha mai dato peso ai detrattori e a tutti coloro che non hanno fatto altro che screditarli, sia durante il percorso, sia dopo, e stanno andando avanti nella loro vita insieme. Molte volte entrambi condividono sui social contenuti in cui sono intenti a manifestare il loro amore. Ne sono un esempio i video pubblicati ieri durante il concerto di Tiziano Ferro a cui hanno preso parte, dove peraltro c’erano anche Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Ad ogni modo, in queste ore i due sono finiti sotto i riflettori per un’altra vicenda, ovvero, un annuncio inaspettato inerente possibili nozze in arrivo.

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Elisa Leonardi parla di matrimonio quasi imminente tra lei e Ciro Solimeno

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi hanno condiviso sui social dei video e delle foto per immortalare un importante evento a cui hanno partecipato, ovvero, un matrimonio di cari amici, non è chiaro se di lei o di lui. I due si sono mostrati complici, mentre ballavano insieme e si divertivano a condividere l’estrema gioia con tutti gli altri invitati. Ad un certo punto, però, Elisa, Ciro e gli sposi si sono concessi un balletto sotto le note della canzone “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, ed è stato lì che è stato fatto un annuncio spiazzante.

Nello specifico, Elisa ha aggiunto un commento in cui ha scritto: “Per sempre sì, prossimamente io e Ciro“. Le parole della Leonardi, ovviamente, hanno in poco tempo catturato l’attenzione degli utenti del web. In tanti sono accorsi al di sotto della Storia su Instagram per commentarla e per dirsi entusiasti di queste parole. Ad ogni modo, ci sono state anche persone che hanno voluto invitare i due ragazzi a godersi la loro relazione senza bruciare le tappe e senza correre troppo. In ogni caso, la maggior parte dei commenti sono stati di fan in estasi per questo annuncio.

La reazione di Ciro e la casualità che riguarda anche Martina e Gianmarco

A generare ulteriore sgomento, poi, è stata anche la reazione di Ciro Solimeno. Il ragazzo, infatti, ha commentato la Storia condivisa dalla sua fidanzata aggiungendo un particolare molto importante. Nello specifico, il ragazzo ci ha tenuto a precisare che il lieto evento si sarebbe verificato “molto molto prossimamente“. Quanto accaduto, dunque, non fa che confermare le serie intenzioni che i due sembrano avere. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla faccenda, ma se ci saranno degli sviluppi a breve, sicuramente ci saranno degli aggiornamenti.

Nel frattempo anche Martina De Ioannon e Gianmarco Steri stanno lanciando dei segnali confusi sulla questione. Proprio contestualmente alla pubblicazione di tali contenuti da parte di Ciro ed Elisa, Martina e Gianmarco hanno condiviso dei contenuti in cui hanno mostrato di essere anche loro ad un matrimonio, l’ennesimo della stagione a quanto pare. Ebbene, a tal proposito Martina ci ha tenuto a specificare che non fosse ancora il loro momento. Un po’ di giorni fa, invece, la giovane si mostrò in un atelier di abiti da cerimonia e pubblicò una foto di una sala in cui c’erano abiti da sposa. A tal proposito, commentò ironicamente dicendo di aver sbagliato stanza. Insomma, chi saranno i primi a convolare a nozze? Staremo a vedere.