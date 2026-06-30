Francesco Chiofalo è pronto a tuffarsi nell’avventura de L’Isola dei Famosi 2026, ma prima di partire alla volta delle Filippine ha voluto presentarsi al meglio, sottoponendosi a un intervento estetico da record: un tatuaggio istantaneo sull’intera schiena, il primo del genere realizzato in Italia, per un costo totale di 16.000 euro.

La conferma ufficiale della sua partecipazione al cast arriva dalle pagine del settimanale Gente, che ha raccolto le sue parole in un’intervista firmata da Armando Sanchez. Chiofalo non si è limitato ad annunciare la sua presenza nel reality condotto da Selvaggia Lucarelli, ma ha raccontato nei dettagli cosa lo ha portato a sottoporsi a questa procedura tanto costosa quanto insolita proprio nelle settimane precedenti alla partenza.

La scelta non è casuale: chi partecipa all’Isola sa benissimo che trascorrerà settimane intere in costume, con il fisico costantemente in mostra. E Lenticchio, da influencer con oltre un milione di follower, sa quanto conti l’immagine.

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Dodici ore in sala operatoria per un mandala sulla schiena

L’intervento a cui si è sottoposto Chiofalo rientra in una nuova categoria di medicina estetica, approvata di recente dall’Unione Europea e che prevede l’esecuzione del tatuaggio in anestesia totale. A realizzare il disegno, un grande mandala che ricopre l’intera schiena, è stato il professionista Christopher Dän, con una sessione durata precisamente 7 ore e 49 minuti, documentata anche dalle telecamere de Le Iene.

«Questo che ho fatto sulla schiena è un nuovo tipo di intervento di medicina estetica, da poco approvato dall’Unione Europea. Il nome specifico è: tatuaggio per sedazione. L’intervento dura più o meno dodici ore, però c’è da dire che ti viene applicato un tatuaggio per fare il quale, con il metodo tradizionale, ci vorrebbe un anno. In una volta sola ho coperto tutta la schiena, risultato che si otterrebbe in quindici sedute. È un vero e proprio intervento estetico in anestesia totale, si è intubati in sala operatoria. Con uno strumento apposito viene disegnata la parte del corpo scelta.»

Sul fronte economico, Chiofalo ha spiegato la differenza sostanziale rispetto a un tatuaggio tradizionale:

«Per effettuare un tatuaggio il pagamento avviene a seduta. Faccio un esempio: con mille euro di preventivo sarebbero trecento euro ogni volta. In questo caso, invece, oltre alla pratica, bisogna tenere conto della sala operatoria, l’équipe medica, la permanenza in ospedale per controlli e assistenza. Tenendo conto che ho tatuato tutta la schiena, parliamo di 16 mila euro totali. Può sembrare tanto, ma la resa vale l’impresa.»

L’influencer ha dichiarato di non aver avuto alcun effetto collaterale, né febbre né altri sintomi post-operatori, nonostante la procedura non sia esente da rischi: di recente ha fatto discutere a livello internazionale il caso di un influencer brasiliano deceduto per arresto cardiaco durante un intervento analogo.

Questi 16.000 euro si aggiungono a una cifra già considerevole: complessivamente, Chiofalo avrebbe speso circa 100.000 euro in interventi estetici, che includono il rinfoltimento della barba e il cambio del colore degli occhi, ora azzurri.

L’isola, il cast e il sogno (ancora in attesa) di essere più alto

Chiofalo farà parte di un cast composto da sedici naufraghi, tra cui, sul fronte femminile, Zeudi Di Palma, Claudia Peroni, Eva Grimaldi, Anna Lou Castoldi e altre, mentre tra gli uomini ci saranno Patrick Ray Pugliese, Pierpaolo Pretelli, Alex Caniggia e altri ancora. La conduzione sarà affidata a Selvaggia Lucarelli, con Alvin nel ruolo di inviato. Da segnalare anche una novità rilevante rispetto alle edizioni precedenti: per la prima volta nella storia del programma, le puntate non andranno in onda in diretta, ma saranno registrate alle Filippine e trasmesse in differita a partire dall’autunno 2026.

Nell’intervista a Gente, Chiofalo ha anche svelato qualcosa di sorprendente sulla vita da influencer: ha ammesso che molto del lusso ostentato sui social è in realtà costruito ad arte, tra macchine in prestito, abiti dei brand e ristoranti sponsorizzati. Ha aggiunto che in Italia gli influencer sono più di quarantamila e che lo stipendio medio si aggira intorno ai 1.200 euro al mese, ben lontano dall’immagine patinata che molti si aspetterebbero.

Restando in tema di modifiche corporee, il trentasettenne non ha accantonato l’idea di sottoporsi a un intervento per allungare le gambe, confermata sia a Nuovo Tv che più di recente ai microfoni de La Volta Buona. Chiofalo si è spiegato così: pur misurando 1,80 m, ritiene che la sua corporatura particolarmente robusta lo faccia sembrare tozzo. L’operazione, tuttavia, è attualmente illegale in Europa ed è praticabile solo in Turchia e negli Stati Uniti, con costi che possono raggiungere i 250.000 euro, una cifra che per ora non sembra scoraggiarlo definitivamente.