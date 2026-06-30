La prossima stagione televisiva Rai si arricchisce di un nome molto amato dal pubblico: Enzo Miccio sarà protagonista su due fronti. Il celebre wedding planner, secondo quanto apprende l’Adnkronos, tornerà come parte della squadra di Mara Venier a “Domenica In” dove la conduttrice sarà affiancata anche da Tommaso Cerno, con la composizione definitiva del gruppo ancora da definire e debutterà parallelamente con un format tutto nuovo.

A partire da dicembre, Miccio prenderà le redini de “Il giorno più lungo”, un programma che dovrebbe trovare spazio su Rai2 e che porterà il pubblico alla scoperta delle coppie che oggi scelgono ancora di celebrare il proprio amore con il matrimonio. Un tema evidentemente congeniale a chi ha fatto dei grandi eventi nuziali la propria cifra professionale.

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Brumotti sbarca in Rai: prima l’estate, poi le strenne

Le novità di dicembre non riguardano solo Miccio. Nello stesso periodo arriverà anche “Ultima Chiamata”, condotto da Vittorio Brumotti, che con questo programma su Rai2 completerà un percorso di avvicinamento al servizio pubblico iniziato già in estate. L’inviato e campione di bike trial, volto a lungo associato a un linguaggio televisivo spiccatamente commerciale legato a Mediaset, esordirà infatti su Rai1 dal 29 giugno alle 11.30 con “Italia A/R”, prima di tornare sul piccolo schermo nel periodo delle strenne.

In “Ultima Chiamata”, Brumotti attraverserà il Paese per accendere i riflettori su storie di resilienza e speranza, un registro narrativo piuttosto lontano da quello che lo ha reso celebre. Si tratta, non a caso, di una delle novità considerate più curiose della stagione: portare nel servizio pubblico un volto così riconoscibile rappresenta una scommessa interessante, tanto per lui quanto per la rete.

Il quadro completo dei palinsesti Rai autunno-inverno sarà definito a breve: le linee guida sono già state illustrate al Consiglio di Amministrazione in vista del varo ufficiale previsto per il 1° luglio, con la presentazione fissata per il 3 luglio ad Ancona.