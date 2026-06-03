Se avete voglia di una serata all’insegna della musica e dell’intrattenimento leggero, domani sera Italia 1 vi propone il terzo appuntamento con Sarabanda Celebrity, il quiz musicale che per anni ha accompagnato le serate di milioni di italiani. Condotto da Enrico Papi, il format torna con una formula rinnovata ma fedele allo spirito originale: note, ritmo, sfide a colpi di intuizione e, naturalmente, il celebre 7X30 finale.

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Ufficiale il terzo appuntamento con Sarabanda Celebrity condotto da Enrico Papi

Domani sera, giovedì 4 giugno, alle 21:20 circa su Italia 1, andrà in onda una nuova puntata di Sarabanda Celebrity, prodotta da Banijay Italia. Il programma riprende la struttura classica del quiz musicale che ha fatto la storia della tv italiana, con Papi al timone dal 1997 al 2017 nelle sue varie incarnazioni, e la adatta a un cast di volti noti pronti a mettersi in gioco tra indovinelli sonori, memoria musicale e aneddoti.

Il meccanismo resta quello che conosciamo: otto celebrità divise in due squadre da quattro giocatori si sfidano attraverso una serie di prove musicali, alcune confermate dalla tradizione del programma, altre inedite. L’obiettivo è accumulare punti e jolly per arrivare preparati alla prova finale, il 7X30, che mette alla prova la capacità di riconoscere sette brani in trenta secondi.

Le squadre del 4 giugno a Sarabanda Celebrity

Per la puntata, vedremo sfidarsi due formazioni variegate. Nel team blu troviamo Asia Argento, l’ex calciatore Nicola Ventola e le gemelle Giulia e Silvia Provvedi, meglio conosciute come Le Donatella. Dall’altra parte, nel team rosso, scendono in campo Sabrina Salerno, il duo comico Gigi e Ross e il rapper FRANKIE HI-NRG MC.

Si tratta di un mix interessante tra mondo dello spettacolo, dello sport e della musica, con personalità molto diverse che dovranno fare squadra per portare a casa la vittoria. Come sempre in Sarabanda, non vince solo chi ha l’orecchio più fino, ma anche chi riesce a mantenere i nervi saldi sotto pressione e a coordinarsi con i compagni di squadra.