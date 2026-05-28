La puntata del 28 maggio 2026 di Uomini e Donne è stata interamente dedicata a Cinzia Paolini, Mario Lenti e Marco Troiani. In tale occasione è accaduto qualcosa mai verificatosi prima, ovvero, tutto il parterre ha lasciato lo studio per protestare contro la dama. Inoltre, c’è stato anche l’epilogo tra Cinzia e Marco.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Marco Troiani ritorna e chiede un’altra chance a Cinzia, ma scoppia il caos a UeD

Oggi è andata in onda la penultima puntata dell’edizione di Uomini e Donne. Tutta la messa in onda è stata incentrata su Cinzia Paolini, Marco Troiani e Mario Lenti. Marco è ritornato dopo quanto accaduto nella precedente puntata dicendosi profondamente innamorato di Cinzia, quindi, intenzionato a scusarsi con lei e fare la pace. Il cavaliere ha chiesto alla dama, quasi in lacrime, di poter andare a Salerno da lei, ma la donna ha tergiversato dicendo di essere ancora adirata con lui per come l’ha trattata la scorsa volta. Il comportamento della Paolini ha indispettito gli opinionisti che, infatti, si sono scagliati contro di lei.

Non riuscendo più a sopportare le accuse, la donna ha lasciato lo studio dicendo di voler andare via. Marco l’ha seguita e, da questo momento in poi, è cominciato un vero e proprio show. Anche alcuni esponenti del parterre si sono mostrati spazientiti dalla situazione. In un primo momento è stata Barbara De Santi a raggiungere i due dietro le quinte invitandoli a smettere di dare luogo a questa farsa. Successivamente ci ha pensato Diego Tavani ad intromettersi cercando di far ragionare Marco. Nello specifico, il cavaliere ha invitato Troiani ad aprire gli occhi e a smetterla di farsi abbindolare da Cinzia, che palesemente non è interessata a lui. La donna, così, dopo l’ennesimo attacco, è rientrata in studio per salutare tutti e andare via, mentre Marco è scoppiato in lacrime.

Parterre di Uomini e Donne protesta contro Cinzia Paolini, il confronto finale tra la dama e Marco

In tutto questo marasma, Mario Lenti ha provato a far ragionare Cinzia invitandola a non compiere gesti affrettati. Dopo l’intervento di Lenti, la donna è rientrata in studio dicendo di voler tutelare la sua immagine, che inevitabilmente è stata compromessa dalle accuse subite. Il vai e vieni dallo studio dei vari esponenti del programma è stato fomentato da Maria De Filippi, che sembrava quasi divertita dalla cosa. Ad un certo punto, poi, c’è stato un confronto tra Mario e Cinzia. Quest’ultima ha chiesto a Lenti cosa provasse per lei, ma lui non ha risposto in quanto ha invitato Cinzia a fare prima chiarezza con Marco, cosa apprezzata da tutti. La donna, però, ha detto di non voler rispondere a questa domanda. Tutto il parterre si è scagliato contro la dama invitandola ad essere chiara per rispetto di Marco. Dinanzi alla reticenza della donna, tutti i presenti hanno protestato, si sono alzati in piedi e sono usciti dallo studio.

L’ultimo blocco della puntata di oggi di Uomini e Donne è stato dedicato ad un fuori onda in cui Cinzia ha deciso di andare in camerino da Marco per parlargli in maniera più calma, senza interferenze esterne. La Paolini ha detto di essersi sentita mortificata da Troiani ma, nonostante questo, ha detto di essere disposta a dargli una chance provando a conoscersi al di fuori, in quanto anche lei prova dei sentimenti per lui, malgrado in studio l’abbia negato.