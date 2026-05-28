Stefano De Martino è già immerso nel lavoro per Sanremo 2027, e tra le indiscrezioni che circolano con insistenza crescente ce n’è una che sta catalizzando l’attenzione: Maria De Filippi potrebbe affiancarlo come co-conduttrice in almeno una serata del Festival. A raccogliere e rilanciare il rumor è l’Adnkronos, precisando che per ora nessuna conferma ufficiale arriva né dall’entourage di De Martino né da quello della conduttrice, né tantomeno dalla Rai, che ha scelto di rispettare l’autonomia decisionale del nuovo direttore artistico.

La suggestione ha però radici profonde e concrete: De Martino ha mosso i suoi primissimi passi televisivi proprio ad Amici nel 2009, il talent show di cui la De Filippi è creatrice e anima, e ha più volte dichiarato pubblicamente di considerare i suoi consigli sulla conduzione dei veri e propri mantra della sua carriera. Nel suo primo anno alla guida del Festival, vorrebbe averla accanto a sé un gesto che avrebbe anche un valore simbolico non indifferente: la presenza della “Queen Mary” all’Ariston coinciderebbe con i dieci anni esatti dalla sua ultima partecipazione al festival, quella del 2017 con Carlo Conti. Prima ancora, era salita su quel palco nel 2009 al fianco di Paolo Bonolis.

A rendere ancora più credibile l’ipotesi è una recente paparazzata a Villa Ada, a Roma, dove Maria De Filippi e Francesca Fagnani sono state fotografate mentre passeggiavano e conversavano. Il settimanale Gente ha rilanciato l’idea di un possibile “trio delle meraviglie” con De Martino, De Filippi e la giornalista e conduttrice di Belve, costruendo una squadra di volti forti e complementari. Tra gli altri nomi che circolano ci sono anche quello di Antonella Clerici già presente a Sanremo 2025 accanto a Carlo Conti e quelli di Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, volti fissi di Stasera tutto è possibile. Lo stesso Izzo, però, ha ridimensionato la propria candidatura con una battuta: “Stefano andrà a Sanremo, noi saremo lì per supportarlo.”

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Scouting musicale, squadra creativa e un cast più snello

Sul fronte organizzativo, De Martino sta costruendo il suo team creativo attingendo a collaboratori già collaudati. Tra i nomi più vicini al nuovo direttore artistico spicca quello dell’autore Riccardo Cassini, con cui ha condiviso diversi progetti televisivi e teatrali. Sul versante musicale, a guidare la ricognizione sarà Fabrizio Ferraguzzo, produttore e manager di caratura internazionale il direttore dell’intrattenimento prime time Rai Williams Di Liberatore lo ha definito “una figura di valore internazionale” noto per aver lavorato con artisti come Achille Lauro e i Pinguini Tattici Nucleari.

De Martino è impegnato da settimane in una vera full immersion musicale: ha partecipato a concerti di vario genere, dalla popstar spagnola Rosalía fino ai palchi più underground, come il Mi Ami di Milano del weekend scorso. Un’attività di scouting che punta a costruire un cast di qualità, e qui arriva una delle novità più rilevanti: il conduttore sarebbe intenzionato a ridurre sensibilmente il numero dei Big in gara, portandolo a 24-26 artisti rispetto alle edizioni più recenti. Una scelta che, secondo Enzo Mazza CEO di FIMI punterebbe al ritorno dei “veri Big” sul palco dell’Ariston. Tra i nomi che circolano nelle indiscrezioni ci sono il rapper Geolier, che non avrebbe escluso un ritorno a Sanremo, TonyPitony, e addirittura i Måneskin, oggi tra le band italiane più note a livello internazionale.

Vale la pena ricordare che De Martino è arrivato a questa sfida dopo un percorso insolito: è stato Carlo Conti ad annunciarlo ufficialmente in diretta dal Teatro Ariston durante la serata finale di Sanremo 2026, con lo stesso De Martino presente in sala e visibilmente emozionato un gesto definito un unicum nella storia del festival. “È un onore vero, un gesto di generosità non scontata che ricorderò per sempre”, aveva dichiarato in quella serata.

Belen e Santiago: le preoccupazioni familiari che hanno cambiato i piani

In questo quadro di intensa attività professionale, nelle ultime settimane si è inserita una variabile personale importante. Le condizioni di salute dell’ex moglie Belen Rodriguez hanno inevitabilmente coinvolto De Martino sia sul piano emotivo sia su quello pratico: al di là delle polemiche pubbliche che hanno caratterizzato la fine del loro matrimonio, tra i due esiste ancora un legame d’affetto, e soprattutto c’è la comune responsabilità nei confronti del figlio Santiago, che oggi ha 13 anni e vive a Milano con la madre.

Per stare vicino a Belen e al ragazzo, De Martino ha modificato nei giorni scorsi tutti i suoi impegni romani legati ad Affari tuoi il programma che dalla prossima stagione dovrebbe comunque essere prodotto dal capoluogo lombardo, il che renderebbe la sua presenza a Milano strutturalmente più semplice da gestire.