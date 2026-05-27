La puntata del 27 maggio di Uomini e Donne è stata interamente dedicata alla sfilata del parterre femminile. Alcune esibizioni hanno lasciato a bocca aperta, mentre altre hanno generato polemiche. La più iconica è stata certamente Gemma Galgani.

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Sfilata femminile a Uomini e Donne: esibizioni spiazzanti, imprevisto e polemiche

Oggi nella puntata di Uomini e Donne si è partiti dalla sfilata delle donne intitolata “Arriva la bomba e si tratta di me“, che ha visto Cristina Tenuta sfoggiare un look esplosivo e seducente travestendosi da super eroina e accaparrandosi tanti voti alti. La seconda è stata Barbara De Santi, che si è travestita da tentatrice di Temptation Island. La donna è entrata con il classico mantello che indossano i tentatori, sta di fatto che non si è fatta neppure annunciare, ma ha palesato la sua identità solo una volta salita in passerella. Poi è entrata Gloria Nicoletti, che ha servito bombe alla crema a tutto il parterre maschile. Marina Brachetta ha creato sgomento e polemiche dando luogo ad un’imitazione di Michael Jackson, risultata discutibile per gli opinionisti.

Rosanna Siino ha fatto un ballo seducente con un abito scuro e velato. Successivamente, poi, Marina ha preteso di esibirsi nuovamente dichiarando di non essere riuscita a portare a compimento la sua esibizione, ma il risultato è stato peggiore del precedente, in quanto i voti sono stati ancora più bassi di prima. Cinzia Paolini ha voluto imitare Uma Thurman in Kill Bill, ma la sua esibizione non ha convinto il parterre. Maria si è travestita da guerriera con pantaloncini corti e stivali di pelle alti. Sabrina Zago ha fatto la lap-dance indossando un abito molto seducente, tant’è che ha ottenuto tanti voti alti. Elena si è vestita da Mercoledì Addams, ballando come fa lei nella serie. Simona ha fatto un piccolo spogliarello passando da donna di casa a sexy lady. Luana si è esibita due volte poiché c’è stato un piccolo imprevisto durante la sfilata. Durante la performance, la donna ha mostrato il contenuto di una valigia al cui interno era presente un completino seducente, alludendo al fatto che avrebbe potuto indossarlo, ma non l’ha fatto.

Mariarosaria si è travestita ha hostess. Paola ha dato luogo ad un’esibizione semplice indossando una camicia bianca con al di sotto una camicia da notte. Cristina C. ha indossato un abito rosso e, infine, è stata la volta di Gemma Galgani che ha spiazzato tutti. La donna ha fatto rimuovere la passerella per ballare sotto le note di Dirty Dancing dando luogo anche all’iconica presa, servendosi dell’aiuto di 6 ballerini. Tutti hanno apprezzato, infatti a trionfare è stata proprio lei. La puntata si è conclusa con tutto il parterre a centro studio ballando proprio la canzone dell’ultima performance.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”it” dir=”ltr”>fossi gemma sarei esattamente dove vorrei essere <a href=”https://t.co/uU0u0zOZqR”>pic.twitter.com/uU0u0zOZqR</a></p>— sole (@solefakx) <a href=”https://twitter.com/solefakx/status/2059637500881055978?ref_src=twsrc%5Etfw”>May 27, 2026</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>