Nella puntata del 22 maggio di Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena in quanto Marco Troiani è ritornato facendo delle confessioni inedite su Cinzia Paolini. Quest’ultima è uscita anche con Mario Lenti, generando tante polemiche e molto clamore in studio.

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Cinzia Paolini smascherata da Marco Troiani a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con il ritorno in studio di Marco Troiani. Il cavaliere ha letto una lettera d’amore scritta per Cinzia Paolini, conclusasi con la richiesta di diventare la sua fidanzata. Tutti sono rimasti basiti, ma la donna ha subito stroncato il cavaliere dicendo di essere in difficoltà in quanto non sa chi ha di fronte a causa dei suoi comportamenti troppo altalenanti. Tra i due c’è stato un battibecco, in quanto Marco è rimasto male nel notare le titubanze della donna. Quest’ultima, poi, ha svelato che in questi giorni fosse uscita anche con Mario Lenti. Dinanzi questa confessione, tutto lo studio ha attaccato Cinzia dicendo di non voler tornare con Marco in quanto interessata a Mario.

La situazione, poi, è degenerata nel momento in cui Marco ha perso le staffe ed ha iniziato ad attaccare la Paolini facendo delle confessioni inedite. Nello specifico, il cavaliere ha accusato la donna di essersi accordata con l’autrice della segnalazione per avere il pretesto per mollarlo. Successivamente, poi, Marco ha sbugiardato la donna rivelando che in passato lo abbia manipolato dicendogli di omettere delle cose in studio. Davanti a queste confessioni gli opinionisti sono impazziti ed hanno applaudito Troiani dicendo che, finalmente, ha raccontato la verità su Cinzia. Marco ha accusato la donna di essere una falsa e di essere nel programma solo per avere visibilità per i suoi scopi personali. La Paolini, visibilmente in difficoltà, ha attaccato Marco dicendo di comportarsi così con lei solo perché lo ha rifiutato. Tina Cipollari si è infervorata parecchio ed ha detto a Cinzia di andare via.

È stata Maria De Filippi a placare la situazione invitando l’opinionista a darsi una calmata. In seguito Marco è rientrato in studio leggendo una seconda lettera, che si era preparato in quanto si aspettava il due di picche della donna. In tale missiva, l’uomo ha screditato la donna su tutti i fronti riportando alcune conversazioni private tra loro, dove lei lo istruiva su come comportarsi e cosa dire in trasmissione per agevolare la loro visibilità. Inoltre pare che la donna gli abbia confessato anche di voler partecipare al GF. Cinzia ha provato più volte a stoppare il cavaliere, ma gli opinionisti glielo hanno impedito, esortando Marco a completare la lettura. Al termine, Troiani è andato via, mentre Cinzia e Mario hanno ballato insieme beccandosi pesanti attacchi dagli opinionisti.

Fuori onda a UeD tra Mario Lenti e Gemma Galgani

Dopo questo blocco piuttosto movimentato, è stato trasmesso un fuori onda tra Gemma Galgani e Mario Lenti. Dopo il ritorno del cavaliere in trasmissione, la donna si è avvicinata a lui dandogli il bentornato. Questo ha aperto tra di loro un dibattito durante il quale lei ha manifestato il suo risentimento per non essere stata invitata a ballare da lui. Quest’ultimo ha replicato dicendo di essere convinto che ci sarebbe stato un secondo ballo, dove sicuramente avrebbe invitato lei. Tra i due non sono mancate stoccate e, una volta tornata la linea allo studio, Gemma si è scontrata anche con Cinzia. Ad un certo punto, Marco ha chiesto di rientrare ed ha detto di volerlo fare per assistere a questa farsa. La sua scelta è stata accolta di buon grado dagli opinionisti, decisamente meno da Cinzia, che ha accusato l’uomo di essere lui il vero falso in tutta questa situazione.