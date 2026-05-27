Ieri, martedì 26 maggio 2026, a Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Ciro Solimeno, determinando la conclusione del suo percorso nel programma. Dopo la scelta, lui ed Elisa Leonardi hanno rilasciato un’intervista in cui hanno raccontato le loro prime emozioni a caldo, ma non solo. Anche attraverso i social i due hanno già cominciato a mostrare contenuti in cui appaiono insieme, felici e complici. Allo stesso tempo, anche Martina Calabrò ha avuto uno sfogo con lo staff di UeD, durante il quale non ha nascosto tutto il suo dispiacere per come siano andate le cose. Come se non bastasse, poi, a fomentare i gossip post scelta di Ciro Solimeno ci ha pensato anche l’ex del ragazzo, ovvero, Martina De Ioannon. Contestualmente alla messa in onda della puntata di UeD, la giovane ha condiviso un contenuto sui social che, in men che non si dica, ha scatenato tanti pettegolezzi.

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Le prime parole di Ciro Solimeno, Elisa Leonardi e Martina Calabrò dopo la puntata di Uomini e Donne

Dopo la messa in onda della puntata di ieri di UeD inerente la scelta di Ciro Solimeno, Martina Calabrò si è lasciata andare ad uno sfogo con la redazione del programma. La ragazza è scoppiata in lacrime dicendosi piuttosto dispiaciuta per come siano andate le cose. Malgrado gli auguri il meglio all’ex tronista, Martina si è detta rammaricata per aver investito in questa conoscenza troppi sentimenti, dunque, la delusione è stata notevole. La Calabrò ha ammesso di sentire solo il bisogno di tornare a casa e di riprendere in mano la sua vita, cercando di gettarsi alle spalle questa avventura il più in fretta possibile. Nonostante tutto, la protagonista non ha speso parole negative verso Ciro.

Decisamente differente, invece, è stato lo stato d’animo di Ciro ed Elisa che, invece, si sono detti felici di iniziare questa nuova avventura insieme. La Leonardi ha rivelato che, se l’ex tronista non l’avesse scelta, lei si sarebbe scagliata contro di lui dandogli del falso e dell’attore. A suo avviso, entrambi hanno vissuto momenti e provato emozioni troppo forti da non portare all’epilogo che poi effettivamente c’è stato. Nel corso dell’intervista, poi, Ciro ha detto di non vedere l’ora di iniziare questa nuova vita insieme ad Elisa, ed ha anche lasciato intendere che presto uno dei due potrebbe trasferirsi dall’altro o l’altra per annullare la distanza. Anche mediante i social i due stanno mostrando delle foto in cui appaiono insieme, una di queste li ritrae anche mentre sono intenti a guardare la messa in onda della puntata di UeD inerente la scelta.

Lo strano gesto di Martina De Ioannon dopo la scelta di Ciro a UeD

Ad ogni modo, a generare particolare sgomento è anche un’altra questione che riguarda Martina De Ioannon. La giovane, ieri è stata in diretta su TikTok, ma ha arbitrariamente eluso ogni domanda inerente la scelta di Ciro. Nonostante questo, però, gli utenti del web hanno notato uno strano gesto da parte della ragazza presente in una storia pubblicata su Instagram. Martina ha condiviso un contenuto apparentemente innocuo in cui appare dal parrucchiere intenta a fare una piega. A generare sgomento, però, è stata la scelta della canzone che la giovane ha messo in sottofondo. Nello specifico, si tratta di un brano messo in una delle esterne più importanti avvenute tra Ciro ed Elisa. Naturalmente, la De Ioannon non è intervenuta sulla faccenda, ma considerando come ha agito anche in passato, tra frecciate e commenti fuorvianti, non si esclude che possa, in qualche modo, aver fatto volutamente un riferimento alla scelta del suo ex.