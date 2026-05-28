La serata di mercoledì 27 maggio 2026 ha visto i principali canali puntare quasi tutto sui film, molti dei quali non in prima visione. Con la stagione televisiva ormai agli sgoccioli e diverse fiction giunte al termine, il palinsesto si è assestato su titoli cinematografici e sugli appuntamenti fissi che resistono settimana dopo settimana.

Su Rai 1 è andato in onda Pare parecchio Parigi, la commedia del 2024 diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, con al suo fianco Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica. Una scelta decisamente in linea con il tono leggero tipico delle serate di metà settimana. Canale 5 ha risposto con Indiana Jones e il quadrante del destino, l’ultimo capitolo della saga con Harrison Ford, mentre Italia 1 ha puntato sulla nostalgia con Tre uomini e una gamba, la commedia del 1997 firmata da Aldo, Giovanni e Giacomo insieme a Massimo Venier, con un cast che includeva anche Marina Massironi, Luciana Littizzetto e Carlo Croccolo.

Tra i programmi di approfondimento, Rai 3 ha mantenuto il suo consueto appuntamento con Chi l’ha visto?, dedicato tra gli altri casi alla scomparsa di Barbara Covi. Su Rete 4 è andato in onda Realpolitik, mentre La7 ha trasmesso una puntata di Una giornata particolare dedicata al colonialismo italiano: Aldo Cazzullo ha ripercorso la storia dell’Italia in Africa attraverso documenti, testimonianze e riflessioni storiche, in un episodio intitolato Faccetta Nera: gli italiani in Africa. Su Rai 2, invece, è andato in onda il nono episodio della sesta stagione di Mare Fuori, intitolato “Occhio per occhio”.

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Prima serata: la sfida tra Pieraccioni e Indiana Jones

I dati Auditel della prima serata confermano una serata equilibrata tra i due canali principali. Su Rai 1, Pare parecchio Parigi ha intrattenuto 2.178.000 spettatori con il 14,2% di share dalle 21:48 alle 23:22. Su Canale 5, Indiana Jones e il quadrante del destino ha conquistato 1.609.000 spettatori con uno share del 14,3% dalle 21:58 alle 00:46, superando di poco Rai 1 in termini percentuali nonostante un pubblico assoluto inferiore. Su Italia 1, il cult Tre uomini e una gamba ha incollato davanti al video 835.000 spettatori con il 5,4%. I dati degli altri canali (Rai 2, Rai 3, Rete 4 e La7) non erano ancora disponibili in forma completa al momento della pubblicazione.

Access prime time e preserale: i numeri che abbiamo

Spostandoci sulle fasce orarie per le quali i dati Auditel sono già disponibili, l’access prime time ha confermato i soliti equilibri. Su La7, Otto e Mezzo si è confermato un punto di riferimento per il pubblico dell’informazione, raggiungendo 1.486.000 spettatori con l’8,2% di share. Su Rai 3, Un Posto al Sole ha appassionato 1.333.000 spettatori con il 7,3%, mentre Il Cavallo e la Torre si è fermato a 903.000 spettatori (5,3%). Su Italia 1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 917.000 spettatori con il 5,1%, e su Rete 4 4 di Sera ha registrato 886.000 spettatori e il 5,2% nella prima parte, scendendo a 751.000 spettatori e il 4% nella seconda. Su Rai 2, il TG2 Post ha totalizzato 442.000 spettatori con il 2,4%.

Nel preserale, L’Eredità su Rai 1 ha dominato senza particolari sorprese: la fase de La Sfida dei 7 ha ottenuto 2.566.000 spettatori (25%), mentre il gioco principale ha coinvolto 3.748.000 spettatori con il 28,6%. Su Canale 5, Avanti un Altro si è fermato a 2.128.000 spettatori (18%) e Avanti il Primo a 1.669.000 spettatori (17,9%). Su Rai 2, F.B.I. ha raccolto 443.000 spettatori con il 3,9% nel primo episodio e 540.000 con il 3,6% nel secondo, dopo il TGSport Sera fermo a 306.000 spettatori (3,3%).