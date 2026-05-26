Quella di oggi è stata la puntata di Uomini e Donne dedicata alla scelta di Ciro Solimeno, la quale è ricaduta su Elisa Leonardi, mentre Maria De Filippi ha assunto un comportamento inatteso. Martina Calabrò, dal canto suo, ha avuto una reazione spiazzante che ha stupito tutti.

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Le ultime esterne di Ciro Solimeno con Martina ed Elisa

La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata interamente dedicata alla scelta di Ciro Solimeno. Dopo l’ingresso del tronista e delle corteggiatrici, si sono viste le ultime esterne di una giornata con entrambe le ragazze. Elisa Leonardi ha portato Ciro nella sua città. I due sono stati al mercato e poi si sono concessi qualche momento di tenerezza e di confessioni. In tale occasione, Elisa ha tirato fuori un lato di sé molto più emotivo e debole. A seguire, la ragazza ha portato Ciro a conoscere i suoi nonni, che per lei rappresentano una parte importantissima della sua vita, sta di fatto che durante la proiezione la giovane non ha fatto altro che piangere. L’ultimo blocco si è svolto con una cena con vista panoramica sul mare e, in questa circostanza, è stato Ciro a piangere, ringraziando Elisa per tutte le emozioni che gli ha donato. Tra i due ci sono stati abbracci e momenti di estrema tenerezza ed emozione.

L’esterna con Martina Calabrò, invece, è iniziata con la presentazione della sorella di lei al tronista. I tre sono apparsi complici fin da subito, rendendo il clima sereno e tranquillo. Successivamente, Ciro e Martina sono andati a cavallo cimentandosi in una passeggiata divertente conclusasi con una chiacchierata sul prato dove i due hanno ripercorso un po’ tutte le tappe di questa avventura e Martina si è commossa nel pensare che tutto potrebbe finire da un momento all’altro. Anche nella parte conclusiva dell’esterna non sono mancati momenti di commozione, ma più da parte di Martina inizialmente che di Ciro, poi anche lui si è lasciato trasportare dalle emozioni.

La scelta di Ciro, le ingerenze di Maria e la reazione di Elisa Leonardi

Dopo l’ingresso dei genitori di Ciro e i dovuti ringraziamenti del ragazzo a tutto lo staff del programma, si è passati alla scelta vera e propria con l’arrivo di Martina, che subito ha intuito di non essere la preferita, sta di fatto che ha invitato il tronista a essere rapido. Dopo aver riempito di complimenti la ragazza, Ciro le ha detto che il suo cuore va da un’altra parte. Martina è rimasta pacata e ha detto di continuare a conservare un ottimo ricordo del tronista, malgrado l’epilogo. Poi la Calabrò è scoppiata in lacrime ringraziando Maria, alcuni membri della produzione e gli opinionisti.

Poi è stata la volta di Elisa, ma prima del suo ingresso Ciro ha chiesto a Maria di far cadere due petali per farle credere di aver scelto la sua rivale. La conduttrice non è apparsa molto d’accordo, ma ha accettato. Quando la ragazza è entrata, visibilmente provata, Ciro ha iniziato il suo discorso, ma la presentatrice non è riuscita a rimanere in silenzio, sta di fatto che ha continuamente interrotto il tronista cercando di far capire ad Elisa di essere la scelta. Solimeno ha provato a fermare Maria, chiedendole di poter parlare, ma lei ha detto che non ce la faceva a vedere la ragazza così sulle spine. Alla fine, così, Ciro è stato costretto a essere rapido e a esplicitare la sua volontà. Elisa è apparsa sollevata e ha subito detto di sì, così i due hanno ufficializzato la nascita della loro relazione.