Mentre le riprese della terza stagione del One Piece live-action di Netflix sono ancora in corso, Eiichiro Oda ha già speso parole entusiastiche su ciò che ha visto sul set, alimentando l’attesa dei fan di tutto il mondo. Il mangaka ha visitato personalmente il set di Cape Town, in Sudafrica, e il suo giudizio non lascia spazio a dubbi.

La visita è stata documentata anche da Netflix stessa, che ha pubblicato un video su X in cui si vede Oda arrivare sul set e incontrare Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy. In pieno stile Oda, il volto del mangaka era coperto da un grande pesce, come da sua consuetudine nelle apparizioni pubbliche. Il momento più simbolico, però, è arrivato quando Oda ha disegnato Luffy sulla sabbia, offrendo un primo indizio sull’ambiente che verrà ricreato per La Battaglia di Alabasta, titolo ufficiale della terza stagione.

Attraverso il profilo Instagram @pewpiece, l’autore ha condiviso il suo entusiasmo con queste parole:

«Sono andato a Cape Town!! Sembra che la Stagione 3 del live-action avrà delle visioni incredibili!! Non vedo l’ora!!»

Non si tratta di un endorsement di facciata: Oda è produttore esecutivo della serie fin dalla prima stagione, il che significa che partecipa attivamente al processo creativo in ogni sua fase, dall’approvazione del design dei set fino al casting dei personaggi. Questo approccio ha fatto la differenza rispetto ad altri adattamenti live-action di Netflix naufragati proprio per la mancanza di un legame autentico con il materiale originale, come è stato il caso di Cowboy Bebop e Death Note.

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Cosa aspettarsi dalla stagione 3: Alabasta e un cast rinnovato

La terza stagione porterà i Pirati di Cappello di Paglia nel regno desertico di Alabasta, trascinandoli in un conflitto politico esplosivo che minaccia di sfociare in una guerra civile. Al centro della trama c’è la principessa Vivi, che chiede ai pirati di salvare il suo paese dagli inganni orditi da Crocodile, il primo antagonista con cui Luffy si trova davvero in difficoltà, almeno all’inizio.

Le riprese sono partite il 24 novembre 2025 sempre a Cape Town, la stessa location delle stagioni precedenti. Netflix ha già pubblicato un’immagine dal set con la copertina della sceneggiatura del primo episodio, intitolato “Where There’s Smoke”, scritto da Ashley Wigfield e diretto da Christoph Schrewe. Dietro le quinte ci sono alcuni cambiamenti rilevanti: la nuova stagione è guidata dagli showrunner Joe Tracz e Ian Stokes, dopo che Matt Owens ha lasciato la produzione nel 2025 al termine del lavoro sulle prime due stagioni.

Il cast si arricchisce di nuovi volti molto attesi: Cole Escola interpreterà Bon Clay, Xolo Maridueña sarà Portgas D. Ace, Awdo Awdo vestirà i panni di Mr. 1 e Daisy Head quelli di Miss Doublefinger. L’uscita è fissata per il 2027 su Netflix, confermata ufficialmente il 7 aprile 2026 tramite i canali social della piattaforma.

Un momento d’oro per il franchise

L’entusiasmo attorno alla terza stagione arriva in un periodo particolarmente florido per il franchise nel suo insieme. La seconda stagione, uscita a marzo 2026, ha raccolto recensioni straordinarie, raggiungendo addirittura il 100% su Rotten Tomatoes nella valutazione critica iniziale.

Netflix ha lanciato in parallelo una serie podcast di sei episodi, disponibile dal 13 marzo, in cui i membri del cast e lo stesso Oda discutono di curiosità dal dietro le quinte, easter egg e aneddoti di produzione.

Ma il 2027 non porterà solo la stagione 3 del live-action: è atteso anche il lancio di The One Piece, il reboot anime prodotto da Wit Studio, che riadatterà la storia dall’inizio con una veste grafica aggiornata. Prima ancora, a settembre, arriverà uno speciale LEGO dedicato al franchise, che ripercorrerà le prime due stagioni dell’adattamento Netflix in chiave mattoncini.

A tutto questo si aggiunge un traguardo editoriale storico: quest’anno la serie manga ha superato i 600 milioni di copie stampate, un record che Oda ha celebrato a modo suo, registrando un video in cui ha scritto su carta cosa sia davvero il One Piece per poi affidare il foglio a un piccolo scrigno del tesoro calato in fondo all’oceano, più precisamente nella Baia di Suruga, nella prefettura di Shizuoka, in Giappone. Come prevedibile, i fan non hanno impiegato molto ad analizzare il video fotogramma per fotogramma per individuarne le coordinate esatte.