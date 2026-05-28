L’estate è alle porte e, come ogni anno, le piattaforme di streaming aggiornano il catalogo per accompagnarci tra caldo, vacanze e qualche serata sul divano. Paramount+ ha appena svelato le novità di giugno 2026, un mese che si presenta particolarmente ricco tra thriller di spionaggio, film cult ritrovati, reality internazionali e contenuti per tutta la famiglia. Il piatto forte è senza dubbio il ritorno di The Agency, lo spy thriller con Michael Fassbender che prosegue con una seconda stagione dalle premesse ancora più intense. Scopriamo insieme cosa ci aspetta.

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The Agency S2 debutta su Paramount+ il 21 giugno: la missione diventa personale

Dal 21 giugno arriva su Paramount+ la seconda stagione di The Agency, il thriller spionistico che ha conquistato il pubblico nella prima stagione del 2024. La serie segue Martian, agente della CIA costretto a vivere sotto copertura, interpretato da Michael Fassbender, chiamato a confrontarsi continuamente con i limiti della propria missione e della propria identità. Nella seconda stagione, la posta in gioco si alza: Samia, la donna che ama (Jodie Turner-Smith), è prigioniera politica in Sudan e Martian è disposto a tutto pur di salvarla, anche spingersi oltre il punto di non ritorno. Per riuscirci dovrà muoversi su un filo sottilissimo, mettendo a rischio la propria vita, la missione e tutto ciò in cui crede.

Accanto a Fassbender tornano Jeffrey Wright, Katherine Waterston e Richard Gere, mentre il cast si arricchisce con Harriet Sansom Harris, John Magaro, Saura Lightfoot-Leon, India Fowler, Andrew Brooke, Christian Ochoa Lavernia, Reza Brojerdi, Ambreen Razia e Alex Reznik. Tra le guest star della stagione figurano Dominic West e Hugh Bonneville. La serie, composta da 10 episodi disponibili dal 21 giugno, è una produzione Paramount+ realizzata da Paramount Television Studios e 101 Studios, tratta dall’acclamato drama francese Le Bureau des Légendes. Sviluppata dai pluripremiati sceneggiatori Jez Butterworth e John-Henry Butterworth, vede tra i produttori esecutivi anche George Clooney e Grant Heslov per Smokehouse Pictures, oltre allo stesso Fassbender.

Dal romanzo di Colleen Hoover al drama familiare: arriva Regretting You

Dal 3 giugno debutta su Paramount+ Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo bestseller di Colleen Hoover. La trama segue il difficile rapporto tra una madre e sua figlia adolescente che, dopo una tragedia improvvisa, inizia a incrinarsi, facendo emergere segreti e verità rimaste nascoste troppo a lungo. Un dramma emotivo che intreccia famiglia, amore e seconde possibilità, raccontando il percorso di due donne costrette a fare i conti con il dolore e con ciò che non si sono mai dette davvero. Nel cast troviamo Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco e Mason Thames, sotto la regia di Josh Boone.

Action e adrenalina con The Internship – Progetto Tirocinio

Sempre dal 4 giugno arriva The Internship – Progetto Tirocinio, action thriller che segue Renee, cresciuta all’interno di un programma segreto della CIA che addestra giovani assassini. Quando decide di ribellarsi all’organizzazione che le ha rubato la vita, Renee riunisce altri ex tirocinanti come lei, dando il via a una guerra fatta di inseguimenti, tradimenti e missioni ad alta tensione. Un mix adrenalinico tra spionaggio, combattimenti e vendetta, dove nessuno può davvero fidarsi di nessuno. Protagonisti Lizzy Greene, Megan Boone, Sky Katz e Philip Winchester.

Tyler Perry torna con Divorced Sistas e SpongeBob fa rotta verso nuove avventure

Dal 30 giugno è la volta di Tyler Perry’s Divorced Sistas, serie che segue il percorso di un gruppo di donne costrette a reinventare la propria vita dopo il divorzio. Tra matrimoni finiti, nuove relazioni e segreti pronti a riemergere, amicizia, desiderio di riscatto e tensioni irrisolte si intrecciano mentre ciascuna cerca di ritrovare equilibrio tra carriera, famiglia e sentimenti. Il passato però continua a influenzare ogni scelta, tra ex mariti ingombranti, nuovi incontri e dinamiche personali sempre più complicate. Creata e prodotta da Tyler Perry, la serie vede protagoniste LeToya Luckett, Khadeen Indréa, Porscha Coleman, Briana Price e Jennifer Sears.

Sempre dal 30 giugno arriva SpongeBob – Un’avventura da pirati, nuovo film animato in cui SpongeBob e Patrick partono per una nuova avventura tra mappe misteriose, pirati fuori controllo e missioni destinate a trasformarsi in puro caos. Un’occasione per riscoprire tutta la comicità surreale e lo spirito avventuroso di Bikini Bottom, pensato per divertire grandi e piccoli.

Scary Movie 1-2-3 e Jackass Forever: il cinema irriverente torna in streaming

In occasione dell’arrivo al cinema di Scary Movie 6, dal 15 giugno sbarcano su Paramount+ i primi tre iconici capitoli della saga che ha rivoluzionato la parodia horror nei primi anni 2000. Tra serial killer maldestri, case infestate, possessioni e riferimenti ai più grandi cult del genere, Scary Movie trasforma i cliché dell’horror in una commedia irriverente e surreale diventata un fenomeno pop per un’intera generazione. Protagonisti Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans e Shawn Wayans, i film hanno ridefinito il genere della spoof comedy, diventando tra le commedie più popolari e citate degli anni Duemila.

Sempre dal 15 giugno, in occasione dell’arrivo al cinema del nuovo film della saga, arriva Jackass Forever. Diretto da Jeff Tremaine (anche coproduttore insieme a Spike Jonze e Johnny Knoxville), il film è il quarto capitolo principale della serie Jackass, che continua a conquistare generazioni di spettatori con il suo mix di adrenalina, ironia e imprevedibilità. Stunt folli, sfide estreme e comicità completamente fuori controllo, condotto da Johnny Knoxville insieme a Steve-O, Chris Pontius e Dave England. Oltre a Jackass Forever, completano il franchise su Paramount+ anche Jackass 2.5, Jackass 3.5 e Jackass Nonno Cattivo.5.

Reality messicano e contenuti kids: un giugno per tutti

Dal 4 giugno arriva la prima stagione di Mazatlán Shore, versione messicana del celebre franchise Shore. Sole, feste sfrenate, amicizie, flirt e inevitabili scontri: il reality porta un nuovo gruppo di giovani protagonisti nella celebre località balneare messicana per vivere un’estate senza regole. Tra relazioni imprevedibili, tensioni che esplodono da un momento all’altro e notti all’insegna del divertimento, i concorrenti condividono la convivenza sotto lo stesso tetto, dando vita a dinamiche sempre più coinvolgenti. Il programma è diventato uno dei reality più popolari dell’America Latina.

L’offerta kids di Paramount+ si arricchisce invece con nuovi episodi e stagioni. Dal 1° giugno tornano le avventure di Peppa Pig con le stagioni dalla 3 alla 6, un fenomeno globale capace di accompagnare generazioni di bambini attraverso storie che parlano di amicizia, curiosità e crescita. Dal 19 giugno arriva Lo Show di Patrick Stella, spin-off dell’universo di SpongeBob in cui Patrick torna con nuove esilaranti avventure nel suo personalissimo talk show, tra sketch surreali, ospiti improbabili e il supporto dell’eccentrica famiglia Stella. Sempre dal 19 giugno debutta Mister Coccodrillo, nuova serie animata prescolare basata sui celebri libri dell’autore francese Joann Sfar, che racconta l’improbabile amicizia tra una bambina di otto anni e un simpatico coccodrillo parlante.

Stand-up italiana e Pride Month: la comedy si fa inclusiva

Dal 31 maggio arriva il primo appuntamento della nona stagione di Comedy Central Presents, storica vetrina dedicata alla stand-up comedy italiana. Protagonista dello speciale inaugurale è Yoko Yamada, tra le voci più originali della nuova scena comica, con il monologo Mary Poppins e i Doni della Morte. Yoko racconta con ironia e intelligenza le contraddizioni della propria identità, sospesa tra culture diverse, aspettative improbabili e situazioni al limite dell’assurdo. Ricordi d’infanzia, incontri bizzarri, riflessioni su salute, fede e relazioni si intrecciano in uno spettacolo che alterna comicità tagliente e osservazione personale.

Dal 28 giugno sarà la volta di Alice Mangione, attrice, autrice e comica tra i volti più apprezzati della scena contemporanea, che con il suo stile brillante e autoironico osserva il quotidiano, le relazioni e le piccole contraddizioni della vita di tutti i giorni trasformandole in irresistibili occasioni di comicità. Entrambi gli speciali fanno parte della nuova stagione di Comedy Central Presents, composta da sei appuntamenti inediti registrati al Teatro Juvarra di Torino, che vedranno protagonisti anche Filippo Caccamo, Scintilla e Federica Camba, Federico Basso e Angelo Pisani.

Durante il Pride Month, Paramount+ celebra storie, personaggi e racconti che mettono al centro identità, libertà e inclusione attraverso una speciale selezione di titoli disponibili in piattaforma. Tra i contenuti sul servizio, oltre ai nuovi speciali di Comedy Central Presents, anche Fellow Travelers con Matt Bomer e Jonathan Bailey, una intensa storia d’amore segreta nell’America degli anni Cinquanta, Il mio posto è qui ambientato nell’Italia del dopoguerra, Yellowjackets, School Spirits, Kinky Boots e RuPaul’s Drag Race Global All Stars.

Disponibilità del catalogo Paramount+ a giugno 2026

Il catalogo di giugno 2026 su Paramount+ si presenta particolarmente ricco e variegato, con nuove uscite scaglionate durante tutto il mese. Gli abbonati potranno accedere a tutti i contenuti citati secondo il calendario pubblicato, senza costi aggiuntivi rispetto al normale abbonamento mensile. Per chi non fosse ancora iscritto, Paramount+ è disponibile con abbonamento mensile o annuale sul sito ufficiale paramountplus.com.