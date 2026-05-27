Manca sempre meno alla nuova stagione televisiva, e come ogni anno arriva puntuale uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di musica e talent show. Sky ha svelato oggi il cast completo di X Factor 2026, che tornerà a settembre su Sky e in streaming su NOW con qualche novità in giuria e tante conferme. Vediamo insieme chi accompagnerà i nuovi talenti nel loro percorso.

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X Factor 2026: Irama entra in giuria, confermati Gabbani, Jake e Paola Iezzi

La notizia più attesa riguarda la giuria: al tavolo di quest’anno siederanno Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, tutti confermati dopo le ottime prove delle scorse edizioni, e con loro arriva la new entry Irama, che prende il posto di Achille Lauro. Per chi segue il programma, il trio uscente aveva ormai trovato un’intesa solida e collaudata, e l’arrivo di Irama promette di portare uno sguardo diverso, più legato alla scena urban-pop contemporanea.

Da poco trentenne, Irama è uno degli hit maker più solidi della scena italiana degli ultimi anni. La sua musica mescola pop, urban e influenze cantautorali, un mix che gli ha permesso di conquistare un pubblico molto trasversale. I numeri parlano chiaro: 55 dischi di Platino, 6 dischi d’Oro e oltre 2,5 miliardi di stream sulle piattaforme digitali. Dopo la vittoria a Sanremo Giovani nel 2016, ha partecipato al Festival di Sanremo altre cinque volte, classificandosi sempre nella Top 10. Il prossimo 11 giugno lo vedremo sul palco dello Stadio San Siro di Milano, dopo due anni di tour che hanno raccolto oltre 230 mila presenze: un traguardo importante per un artista della sua generazione, e un segnale di quanto sia radicata la sua popolarità.

Per quanto riguarda i confermati, Francesco Gabbani torna dopo l’esordio molto apprezzato della scorsa edizione. Cantautore, polistrumentista e due volte vincitore al Festival di Sanremo (primo nella storia a vincere consecutivamente tra le Nuove Proposte e poi tra i Big), Gabbani ha dimostrato di essere un mentore attento e sincero, capace di instaurare rapporti profondi con i ragazzi della sua squadra. Nel corso della sua carriera ha scritto per artisti del calibro di Mina, Adriano Celentano e Ornella Vanoni, firmando anche colonne sonore originali.

Jake La Furia, tra i padri del rap italiano con una carriera lunga più di 25 anni tra Club Dogo e progetti solisti, è ormai un volto storico del programma: al suo terzo anno consecutivo, ha portato a X Factor la sua cifra imprevedibile e mai banale, dimostrando di essere una guida forte per i talenti che arrivano sul palco. Oltre alla tv, Jake conduce programmi radiofonici e ha avuto esperienze anche nel cinema, confermandosi un artista multicanale.

Paola Iezzi ritorna dopo due edizioni in cui ha conquistato pubblico e critica con la sua sensibilità artistica e la sua cultura musicale. In trent’anni di carriera ha attraversato epoche e generazioni, anticipando già nei primi anni Duemila – con i successi delle Paola & Chiara che conquistarono l’Europa – sonorità e stili che sarebbero diventati centrali nel pop italiano. Paola arriva a questa edizione dopo il recente trionfo al fianco di Rob, vincitore dell’edizione 2025, che faceva parte proprio della sua squadra.

Alla conduzione, per il terzo anno consecutivo, ci sarà Giorgia, una delle voci più amate e riconoscibili della musica italiana. Energica, spontanea ed empatica, Giorgia ha conquistato tutti con il suo stile alla guida del programma, accompagnando le selezioni dei giudici e dettando i tempi dei Live Show tra le performance dei concorrenti e quelle degli ospiti.

Le registrazioni delle Audizioni partiranno il 2 e 3 giugno a Milano, all’Allianz Cloud, dove si terranno anche i Bootcamp e la Last Call. Chi volesse partecipare come pubblico può trovare tutte le informazioni sul sito ufficiale xfactor.sky.it. Anche quest’anno RTL 102.5 sarà la radio ufficiale del programma, raccontando tutti i momenti più importanti della nuova edizione.

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Quando va in onda X Factor 2026

X Factor 2026 debutterà a settembre su Sky e in streaming su NOW. Il programma, prodotto da Fremantle, continua a essere uno dei format più identitari dell’offerta Sky, capace ogni anno di intercettare linguaggi e passioni delle nuove generazioni attraverso la musica e il racconto del talento. Con questa nuova formazione della giuria – che mescola esperienze diverse e sguardi complementari – il talent show punta a mantenere il suo ruolo di punto d’incontro tra nuovi artisti, industria musicale e pubblico appassionato. Per chi volesse rivedere le puntate, è disponibile una guida su come vedere le repliche di X Factor.