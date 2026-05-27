L’Isola dei Famosi 2026 si prepara a tornare in una veste completamente nuova, con un format rivisto, una location inedita e una conduttrice a sorpresa. Ecco tutto quello che sappiamo finora sul reality più “selvaggio” di Canale 5.

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Un format rivoluzionato: dalle Filippine al modello survival-game

Archiviata l’era honduregna, l’Isola dei Famosi si sposta nelle Filippine, una cornice esotica e inedita che fa da sfondo a un cambiamento ben più profondo nel DNA del programma. La scelta non è casuale: Mediaset ha deciso di ripensare radicalmente il format dopo i risultati in calo delle ultime due edizioni, con l’ultima chiusasi a circa 1,8 milioni di spettatori e un 15,68% di share numeri che avevano spinto il Biscione a sospendere il programma per un’intera stagione.

Il nuovo modello punta su un adventure game più dinamico e asciutto, vicino nello spirito a Pechino Express, con una conduzione sul campo e nessuno studio televisivo. Le riprese si svolgeranno tra il 12 giugno e il 20 luglio 2026, con i vip che sbarcheranno nell’arcipelago tra il 6 e l’8 giugno. Una volta completate le registrazioni, si passerà alla post-produzione esattamente come avviene per Temptation Island per poi mandare in onda le puntate confezionate, probabilmente a settembre o in autunno inoltrato.

Mediaset ha pianificato 11 puntate in prima serata, con una o due eliminazioni a puntata che potranno avvenire tramite prove, nomination oppure per decisione diretta della produzione. Con l’addio alla diretta sparisce anche il televoto: sarà la produzione stessa ad avere in mano le fila del gioco, inclusa la facoltà di attivare o meno l’opzione dell’ultima spiaggia per chi viene eliminato, dando così la possibilità di un eventuale ripescaggio.

Il vincitore porterà a casa un montepremi da 100.000 euro, ma la metà dovrà obbligatoriamente essere devoluta in beneficenza a un’associazione scelta dal trionfatore, sul modello già adottato dal Grande Fratello Vip.

Il cast: i nomi in pole position

I contratti con i naufraghi vip sono in fase di chiusura e le indiscrezioni iniziano a circolare con insistenza. Il cast dovrebbe essere composto da circa 20 famosi, e tra i nomi più accreditati spiccano quello di Francesco Chiofalo segnalato dal settimanale Chi come certezza e quelli di Raffaella Fico, Flavia Vento e Daniele Iaia, protagonista della prima edizione di Too Hot to Handle, secondo quanto riferisce l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Il giornalista Gabriele Parpiglia aggiunge al quadro altri tre possibili concorrenti: Michelle Veronesi (altro volto di Too Hot to Handle), Giò Urso (influencer noto per il lusso ostentato) e Martina Maggiore, ex compagna di Cesare Cremonini. Altre fonti citano inoltre Caroline Tronelli, Zeudi Di Palma, Marco Morandi, Walter Nudo, Carmen Russo, la modella Chiara Basso e Niccolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. Gli autori avrebbero inoltre espresso un forte interesse per Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, una scelta che avrebbe un impatto mediatico notevole.

La presenza di Chiofalo non è affatto casuale: dopo l’intervista a Belve, le ospitate a La Volta Buona e la partecipazione a The 50 su Prime Video, l’influencer attraversa un momento di grande popolarità, nonostante il Grande Fratello Vip lo avesse finora ignorato. Raffaella Fico, invece, sarebbe l’unica tra i papabili con un precedente sull’Isola: era già naufragata nel 2011, all’epoca su Rai 2 sotto la conduzione di Simona Ventura, quando era ancora la compagna di Mario Balotelli.

Selvaggia Lucarelli alla conduzione: il colpo di scena finale

Fino a pochi giorni fa sembrava quasi certo che la conduzione sarebbe stata affidata a Belén Rodriguez, dopo che anche il nome di Veronica Gentili reduce da una stagione apprezzata dalla critica era tramontato nel corso delle settimane. All’ultimo momento, però, sarebbe arrivato il dietrofront sull’argentina, con i vertici di Cologno Monzese decisi a puntare su Selvaggia Lucarelli.

Secondo quanto rivelato da Affari Italiani, la giornalista avrebbe inizialmente declinato l’offerta, ma i dirigenti Mediaset l’avrebbero corteggiata in modo serrato fino a convincerla. Lucarelli non è una novità per il Biscione: ha già inaugurato il suo rapporto con la rete come opinionista al Grande Fratello Vip. La firma del contratto, tuttavia, aprirebbe probabilmente un capitolo complicato con la Rai: una clausola di esclusiva quasi certamente prevista dall’accordo segnerebbe il suo addio a Ballando con le Stelle, privando Milly Carlucci di una delle presenze più iconiche del suo show del sabato sera.

Come ci si prepara: dal lancio in piscina al kit del naufrago

Prima di mettere piede nelle Filippine, ogni concorrente deve superare una serie di passaggi obbligatori. Sul fronte medico, sono previste visite approfondite, mentre dal punto di vista pratico i vip affrontano un rapido corso per prepararsi al lancio dall’elicottero che dà ufficialmente il via all’avventura. La prova viene simulata in una piscina a Milano dotata di un trampolino posizionato alla stessa altezza del lancio reale.

C’è poi un questionario da compilare per gli autori del programma, focalizzato sulla sfera personale di ciascun concorrente: uno strumento utile alla produzione per costruire dinamiche emotive di impatto. A ciascun naufrago viene consegnato il classico kit di sopravvivenza due completi intimi, magliette, camicie o maglioni, pantaloni o gonne, calze e un paio di scarpe più un cambio pulito da utilizzare solo in caso di emergenza, spazzolino, preservativi, assorbenti, due rasoi (per le donne) e le medicine necessarie.

Infine, ogni concorrente deve presentare agli autori tre oggetti personali con valore affettivo ma inutili alla sopravvivenza: la produzione ne scarta due, lasciando al naufrago la libertà di portarne con sé soltanto uno.

Il regolamento: quando si viene squalificati

Il regolamento prevede criteri chiari e piuttosto severi per la squalifica. Tra i comportamenti che la determinano automaticamente troviamo la violazione delle regole del gioco, atteggiamenti contrari all’ordine pubblico e al buon costume, turpiloquio, bestemmie o frasi offensive verso le fedi religiose, oltre a comportamenti o espressioni omofobe, razziste o misogine. La squalifica scatta anche in caso di violenze verbali o fisiche, condotte irrispettose verso la produzione, gli altri concorrenti o chi conduce il programma, comportamenti costituenti reato e, più in generale, qualsiasi condotta che leda la reputazione della rete o della casa di produzione.