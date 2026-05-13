La registrazione del 12 maggio 2026 di Uomini e Donne era la più attesa degli ultimi tempi, in quanto era quella destinata a includere la scelta di Ciro Solimeno, e così è stato. Il tronista ha portato a termine il suo percorso dando luogo a una scelta inaspettata. Al Trono Over, invece, c’è stato il ritorno di un cavaliere molto discusso, ovvero Marco Troiani, l’ex di Cinzia Paolini, e non sono mancati i confronti concitati.

La scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne: emozioni e reazioni

Le anticipazioni della scorsa registrazione di Uomini e Donne rivelano che Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi, lasciando tutti spiazzati. Alla luce delle ultime dinamiche, infatti, la favorita era Martina Calabrò ma, a quanto pare, questo non era il volere del tronista. La prassi della scelta è stata sempre la stessa, con l’iniziale messa in onda dei best moment con entrambe le ragazze, per poi passare alle ultime esterne e, infine, al momento in cui le due corteggiatrici sono uscite dallo studio. La prima a rientrare è stata Martina. Il tronista è apparso visibilmente commosso e dispiaciuto. Durante il suo discorso ha informato con tatto e calma la ragazza di non essere la sua scelta. Lei è rimasta male, ma ha mantenuto un grande contegno, segno di una notevole maturità. Martina ha ammesso che se il cuore di Ciro va in questa direzione, ha fatto bene a prendere questa decisione.

Successivamente si è passati ad Elisa. Ciro ha voluto smorzare un po’ la tensione facendo cadere dei petali rossi sul pavimento. In seguito ha fatto un discorso alla Leonardi, molto rapido e conciso, ma estremamente commovente, durante il quale l’ha informata della sua decisione. Elisa è apparsa visibilmente emozionata, e anche un po’ incredula, considerando che ha sempre dichiarato di non sentirsi la scelta. Ad ogni modo, questo suo disfattismo iniziale ha contribuito a rendere il momento della scelta ancora più toccante e romantico. I due, così, hanno lasciato il programma insieme, salvo prima ballare sotto la pioggia di petali rossi.

Anticipazioni Trono Over UeD: il ritorno di Marco, Cinzia e Mario spiazzano tutti

Passando alle vicende del Trono Over di Uomini e Donne, invece, le anticipazioni della registrazione del 12 maggio rivelano che si è partiti da Cinzia Paolini e Mario Lenti. I due, dopo il ritorno del cavaliere, hanno deciso di riprendere la frequentazione. Con grande stupore dei presenti, poi, Maria De Filippi ha fatto portare un’altra sedia, su cui si è accomodato Marco Troiani, l’ex di Cinzia, che pochi giorni prima aveva deciso di andare via rinunciando anche alla sua conoscenza.

La dama, però, non è apparsa affatto contenta del ritorno del cavaliere, tant’è che ha ammesso di non avere alcuna intenzione di proseguire la conoscenza con lui, reputando chiuso ogni tipo di contatto. Marco, così, è andato nuovamente via, tuttavia, nel corso della registrazione, è entrato più volte per attaccare la Paolini, dandole della bugiarda e della falsa. Passando a un’altra vicenda, invece, il cavaliere che stava uscendo con Gloria Nicoletti ha lasciato la trasmissione dicendo di voler chiudere la conoscenza con la dama, dunque, anche questa stagione si conclude con un nulla di fatto per la donna.