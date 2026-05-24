Torna questo pomeriggio su Rai 1 l’appuntamento domenicale con “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini in onda oggi, domenica 24 maggio 2026, alle 17.20. Una nuova puntata ricca di ospiti, storie e momenti di spettacolo, nel solco del format che ha trasformato il late-show domenicale pomeridiano in un luogo di racconto autentico, dove la “ruota” scandisce emozioni, ricordi e rivelazioni.

Come di consueto, il programma alterna le interviste a personaggi del mondo dello spettacolo alle storie di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla propria vita, con la ruota come metafora di rinascita e coraggio. Ad aprire la puntata sarà Dalila Di Lazzaro, ex modella e attrice tra le più iconiche del cinema italiano fin dagli anni Settanta, oggi anche autrice di diversi romanzi autobiografici, che arriverà in studio insieme al suo compagno Manuel Pia.

Spazio poi ad Andrea Delogu, conduttrice, scrittrice e attrice, che si presenta a pochi giorni dall’uscita nelle sale di “Innamorarsi e altre pessime idee”, commedia romantica diretta da Simone Aleandri e distribuita da 01 Distribution a partire da giovedì 28 maggio 2026. Nel cast, accanto a lei, figurano Lino Guanciale, Ilenia Pastorelli, Claudio Colica, Davide Devenuto e Grazia Schiavo.

Tra gli ospiti anche Fiorella Mannoia, cantautrice tra le più amate del panorama musicale italiano, che con Fialdini parlerà del suo imminente tour “Fiorella canta Fabrizio e Ivano Anime Salve”, un viaggio tra i brani più celebri di Fabrizio De André e Ivano Fossati in partenza da giugno. Non mancherà un approfondimento sul suo ruolo di ambasciatrice di Amref, la più grande onlus sanitaria operativa in Africa.

La puntata ospiterà anche la storia di Cesare Faldini, chirurgo ortopedico di fama mondiale che da anni sceglie di trascorrere le vacanze estive facendo volontariato negli ospedali di paesi in via di sviluppo, dove nel corso degli anni ha operato oltre 1.500 bambini affetti da gravi malformazioni: una testimonianza di come la professionalità possa trasformarsi in un atto di profonda umanità.

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Il programma e dove seguirlo

“Da noi… a Ruota Libera” è un programma scritto da Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli e la produzione esecutiva Rai affidata a Monica Gallella. Il format è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time e si conferma, stagione dopo stagione, uno spazio dove raccontarsi senza barriere né giudizi, mescolando leggerezza e profondità.

Oltre che su Rai 1 alle 17.20, la puntata è disponibile anche in streaming sul portale RaiPlay, sia in diretta che successivamente in modalità on demand.