L’Eurovision Song Contest 2026, giunto alla sua 70ª edizione, si svolge a Vienna presso la Wiener Stadthalle con due semifinali il 12 e 14 maggio e la finale il 16 maggio 2026. Per chi non può seguire le dirette in tempo reale, esistono diverse opzioni per vedere la replica dell’evento musicale più seguito d’Europa.

Come vedere la replica su RaiPlay

RaiPlay offre la diretta streaming delle due semifinali e della finale, accessibile da browser, app per smartphone, tablet, smart TV e alcuni decoder, e dopo la messa in onda le puntate sono disponibili on demand con possibilità di rivedere specifici segmenti o l’intera serata.

Per accedere alla replica su RaiPlay:

Visita il sito ufficiale raiplay.it o scarica l’app gratuita

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Cerca “Eurovision 2026” nella barra di ricerca

Seleziona la serata che desideri rivedere

Goditi la replica in qualsiasi momento

Vantaggi di RaiPlay per le repliche

La piattaforma RaiPlay rappresenta la soluzione ideale per rivedere l’Eurovision 2026 perché permette di:

Rivedere le performance complete senza interruzioni

Saltare direttamente alle esibizioni preferite

Mettere in pausa e riprendere la visione quando si desidera

Accedere ai contenuti da qualsiasi dispositivo connesso

Replica Eurovision 2026 su YouTube

La diretta streaming dell’evento è disponibile, per tutte e tre le serate, oltre che su raiplay.it anche sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision Song Contest in lingua originale. Per la prima volta in quasi un decennio, è possibile guardare gli show in diretta sul canale YouTube.

Il canale ufficiale Eurovision Song Contest su YouTube offre:

Repliche complete delle tre serate

Clip individuali delle performance di ogni paese

Video musicali ufficiali di tutti i 35 partecipanti

Contenuti esclusivi dietro le quinte

Interviste agli artisti

Momenti salienti e compilation

Come vedere la replica dell’Eurovision 2026 dall’estero

Chi si trova all’estero si troverà davanti un problema concreto: le trasmissioni RAI sono soggette a blocco geografico per via dei diritti di distribuzione, e provando ad accedere a RaiPlay dall’estero comparirà un messaggio di errore.

La soluzione è utilizzare una VPN affidabile: impostando la posizione virtuale sull’Italia, sarà possibile accedere a RaiPlay come se ci si trovasse sul territorio italiano.

Sei all’estero e non vuoi perdere neanche una nota dell’Eurovision 2026 su RaiPlay? Con NordVPN puoi aggirare il blocco geografico in pochi secondi: abbonati a NordVPN ora e non lasciare che un confine ti impedisca di tifare per il tuo artista preferito. Sei all’estero e non vuoi perdere neanche una nota dell’Eurovision 2026 su RaiPlay? Conpuoi aggirare il blocco geografico in pochi secondi:e non lasciare che un confine ti impedisca di tifare per il tuo artista preferito.

Streaming internazionale

Per chi si trova negli Stati Uniti, l’intera competizione di tre giorni è disponibile in streaming live su Peacock, con repliche disponibili on demand dopo la messa in onda.

Accessibilità e servizi inclusivi

Le due semifinali e la finale dell’Eurovision 2026 sono disponibili in diretta anche su RaiPlay per le persone non udenti nella versione LIS, mentre per i non vedenti è prevista l’audiodescrizione della finale sia in TV sul secondo canale audio che in streaming su RaiPlay.

Contenuti extra e approfondimenti

Oltre alle repliche complete delle serate, gli appassionati possono trovare contenuti aggiuntivi su:

Rainews.it : il portale news della Rai segue l’evento con live streaming, aggiornamenti testuali minuto per minuto, articoli, gallery fotografiche e approfondimenti

: il portale news della Rai segue l’evento con live streaming, aggiornamenti testuali minuto per minuto, articoli, gallery fotografiche e approfondimenti Social Media Ufficiali : aggiornamenti continui su TikTok, Instagram, Facebook e YouTube

: aggiornamenti continui su TikTok, Instagram, Facebook e YouTube App Eurovision: contenuti esclusivi dietro le quinte e accesso a 70 anni di storia del contest

Quando saranno disponibili le repliche

Le repliche su RaiPlay sono generalmente disponibili subito dopo la conclusione di ogni serata, permettendo di rivedere:

Prima Semifinale (12 maggio): disponibile dalla notte stessa

(12 maggio): disponibile dalla notte stessa Seconda Semifinale (14 maggio): disponibile dalla notte stessa

(14 maggio): disponibile dalla notte stessa Gran Finale (16 maggio): disponibile dalla notte stessa

I contenuti rimangono disponibili sulla piattaforma per diverse settimane, permettendo di rivedere le performance preferite più volte.

Consigli per una visione ottimale della replica

Per godere al meglio della replica dell’Eurovision 2026:

Assicurati di avere una connessione internet stabile (minimo 5 Mbps per HD)

Utilizza cuffie o un buon sistema audio per apprezzare le performance musicali

Sfrutta la funzione di pausa per non perdere nessun dettaglio

Crea una playlist delle tue performance preferite su YouTube

Segui gli hashtag ufficiali sui social per commenti e reazioni della community

Informazioni sulla sede e l’evento

Il contest 2026 si svolge a Vienna, Austria, dopo la vittoria del paese nel 2025, presso la Wiener Stadthalle da 16.152 posti che ha già ospitato il contest nel 2015.

Quest’anno partecipano 35 emittenti, due in meno rispetto al 2025 e il numero più basso di partecipanti dal 2003, a causa del ritiro di alcuni paesi in segno di protesta.