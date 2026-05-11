Nella settimana che va dall’11 al 15 maggio 2026 ci saranno molti colpi di scena e momenti degni d’attenzione a Uomini e Donne. Al Trono Over verranno fatte proposte importanti, ci saranno discussioni e momenti imbarazzanti. A quello Classico, invece, ci sarà il ritorno di Elisa Leonardi.

Spoiler Trono Over Uomini e Donne: una scelta, liti accese e brutti gesti

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne della settimana che va dall’11 al 15 maggio rivelano che Diego Tavani interromperà la conoscenza con Maria. Poi si passerà a Marina Brachetta, la quale verrà pesantemente attaccata in quanto si scoprirà che ha mandato dei messaggi a Stefano, malgrado lui abbia un’altra frequentazione. Gianni Sperti e Tina Cipollari prenderanno di mira la dama, generando le sue reazioni estreme. In seguito, poi, per la dama arriverà un nuovo cavaliere, che si presenterà in studio con un enorme peluche e dei fiori. La scena sarà alquanto imbarazzante. Sta di fatto che tutti ironizzeranno sulla cosa. Marina, però, deciderà di tenerlo dicendo a tutte le donne che l’hanno presa in giro di essere solo invidiose.

Tra i momenti degni di nota, poi, ci sarà la proposta di Alessio Pili Stella a Debora. Il cavaliere siederà al centro studio dinanzi a un enorme pianoforte e farà una dedica alla dama, durante la quale le chiederà di uscire dal programma insieme. Lei rimarrà molto colpita, e accetterà la proposta. Tutti in studio saranno commossi, tranne Rosanna Siino. La dama, infatti, scoppierà in lacrime consolata tra le braccia di Gianni. A spezzare il romanticismo ci penseranno Cinzia Paolini e Marco. Gli opinionisti incalzeranno la donna spingendola ad uscire dal programma con il cavaliere. Lei, però, dirà di essere molto impegnata al momento, cosa che solleverà non poche polemiche. Sulla faccenda interverrà anche Diego Tavani, il quale insinuerà che le segnalazioni su Marco siano arrivate in un momento assai propizio, ovvero, proprio quello in cui lui aveva chiesto alla donna di uscire dal programma insieme. Tutto, dunque, sembrerà una strategia per rimanere nello studio. Successivamente, poi, Marco si renderà protagonista di un gesto molto sgradevole verso Gemma Galgani. Nel dettaglio, andrà da lei molto arrabbiato esortandola a farsi gli affari suoi e a non intervenire più sulle questioni che riguardano lui e Cinzia. Al termine della discussione Marco lascerà lo studio e Cinzia lo seguirà per parlargli. Ospiti in studio poi saranno Atlanta e Lanfranco, i quali racconteranno di essere ancora in coppia e di trovarsi benissimo. Lui le darà anche un anello per suggellare e ufficializzare il loro fidanzamento.

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Anticipazioni Trono Classico: torna Elisa, ma Martina se ne va, non c’è tregua per Ciro Solimeno

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, le anticipazioni della settimana rivelano che Ciro Solimeno sarà in attesa del ritorno di Elisa Leonardi, ma lei sarà indecisa fino all’ultimo. Il tronista voleva andare a riprenderla, ma la ragazza era a Budapest. Quando ha appreso dell’intenzione di Ciro di andare da lei, ha cambiato idea decidendo di tornare in trasmissione. Tra i due, dunque, ci sarà un confronto in studio, durante il quale la ragazza dirà di essere tornata solo per salutarlo, in quanto la sua posizione non è cambiata. Elisa dirà di credere ancora di non essere la scelta, quindi, non reputerà sensata la sua presenza in studio.

Ciro proverà a farle cambiare idea e, grazie anche all’intervento di Maria De Filippi, riuscirà a parlare in maniera più tranquilla con lei arrivando a decretare un riavvicinamento. Durante le puntate, poi, Martina Calabrò avrà uno sfogo, e deciderà di lasciare lo studio. In questa circostanza, però, il tronista deciderà di non andare a riprenderla dando maggiore attenzioni e interesse ad Elisa. Questo, dunque, contribuirà a sancire una sorta di tregua tra di loro. In seguito, però, il tronista uscirà con Martina e le porterà dei fiori per farsi perdonare. La ragazza, così, deciderà di rientrare, ma in studio discuterà animatamente con Elisa. Alla fine, Ciro ballerà con Martina, ma deciderà di fare l’esterna con Elisa.