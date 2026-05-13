Nella puntata del 13 maggio di Uomini e Donne, Alessio Pili Stella e Debora hanno lasciato il programma insieme. Marina Brachetta e Stefano, invece, sono stati accusati di avere un accordo, e non sono mancate polemiche e discussioni.

Pesanti accuse contro Marina e Stefano a UeD, poi arriva un nuovo cavaliere

Marina Brachetta e Stefano sono stati i primi due protagonisti della puntata di oggi di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha svelato che i due si siano sentiti dopo che lui ha interrotto la frequentazione con Cristina. Entrambi hanno specificato di essere solo amici, ma i presenti non hanno creduto alla loro versione dei fatti. Le interazioni che continuano ad esserci tra di loro in privato hanno iniziato a generare dei sospetti. Gianni Sperti, infatti, ha accusato i due di avere un accordo, cosa su cui sono state d’accordo anche alcune dame del parterre, tra cui Mariarosaria, ancora adirata con Stefano per come si sono concluse le cose tra di loro. Ad ogni modo, i due protagonisti hanno continuato a negare le accuse, tuttavia, onde evitare ulteriori fraintendimenti, hanno deciso di interrompere ogni tipo di contatto.

Successivamente, per Marina è arrivato un nuovo cavaliere di nome Angelo. L’uomo si è presentato con un enorme peluche e una rosa blu, simbolo di rarità. La scena è risultata piuttosto cringe, sta di fatto che molte dame hanno sogghignato, ironizzando sul siparietto, compresa Tina Cipollari, cosa che ha scatenato l’immediata reazione di Marina, che ha accusato le dame di essere solo invidiose. Alla fine, la donna ha deciso di conoscere il cavaliere, ma gli opinionisti non hanno creduto al suo reale interesse.

L’emozionante proposta di Alessio Pili Stella a Debora

Poi si è passati a Paola e Antonio. Entrambi hanno dichiarato di essere stati benissimo, ma gli opinionisti li hanno accusati di essere la solita coppia che recita lo stesso copione da anni ormai. La frequentazione nata tra i due ha insospettito diversi esponenti del parterre, tra cui Cristina Tenuta, che ha preso la parola accusando Antonio di averle detto di non essere mai stato interessato a Paola. Quest’ultima non è sembrata infastidita, in quanto ha detto che nella vita si può anche cambiare idea su di una persona. Da parte di entrambi, dunque, c’è stata la volontà di andare avanti.

La scena cult della puntata di oggi di Uomini e Donne, poi, ha riguardato Alessio Pili Stella e Debora. Maria ha fatto portare in studio un pianoforte, a cui si è seduto il cavaliere e ha iniziato a suonare un brano romantico. Alessio ha poi donato una rosa a Debora e le ha fatto un breve discorso in cui le ha chiesto di uscire dal programma insieme. Il momento è stato molto toccante, tant’è che entrambi si sono commossi. Infine, l’uomo le ha regalato due biglietti per un viaggio da fare insieme e cominciare la loro storia d’amore fuori dal programma. Lei naturalmente ha accettato e i due hanno ballato insieme a centro studio prima di lasciare la trasmissione. Dopo i saluti, Gianni ha chiesto di poter andare da Rosanna Siino per abbracciarla, dato che ha notato un certo dispiacere nel suo sguardo. Dinanzi al gesto dell’opinionista, la dama non è riuscita a trattenersi ed è scoppiata in lacrime. La conduttrice l’ha rincuorata invitandola ad andare avanti e ad essere forte. Rosanna ha ascoltato, poi è uscita dallo studio e si è sfogata con la redazione. La donna si è detta felice se Alessio ha trovato la persona giusta, ma tutto ciò fa molto male in quanto crede che Pili Stella non abbia dato a lei la stessa possibilità di farsi conoscere data a Debora.

Alessio e Debora lasciano il programma insieme, vi piacciono? 😍#UominieDonne pic.twitter.com/HhqRaXW8oz — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 13, 2026