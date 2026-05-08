Questo sabato 9 e domenica 10 maggio torna su Canale 5, alle ore 16.30, un nuovo fine settimana di Verissimo con Silvia Toffanin alla conduzione. Due puntate ricche di emozioni, con ospiti che spaziano dalla musica ai fatti di cronaca, passando per storie di famiglia e grandi ritorni.

Sabato si apre con un’attesa intervista a Paola Turci, che torna sulla scena musicale dopo alcuni anni di pausa con il nuovo singolo “Vita mia”. Spazio poi a Nathaly Caldonazzo, che condividerà le emozioni del matrimonio con Filippo, celebrato lo scorso 24 aprile. In studio arriveranno anche i tre ultimi eliminati del serale di Amici: Alex, Gard e Riccardo, pronti a raccontare il loro percorso e i sogni per il futuro. Si tratta di tre giovani talenti dalle storie molto diverse: Alex Calu, ballerino napoletano di 19 anni, campione italiano Under 21 nel latino-americano e allievo di Veronica Peparini, eliminato il 25 aprile; Gard, all’anagrafe Gabriele Gard, cantante genovese di 18 anni scelto da Anna Pettinelli, che ha dovuto fare i conti anche con esperienze di bullismo e con la perdita del nonno, figura fondamentale nella sua formazione; e Riccardo Stimolo, 19 anni, di Malnate, che prima di entrare nel talent lavorava come elettricista con il padre e si è fermato il 2 maggio, a un passo dalla finale.

Il momento più atteso della puntata di sabato è senz’altro quello dedicato al caso Terrazza Sentimento, che ha tenuto banco nelle cronache italiane negli ultimi anni. Per la prima volta in televisione, Silvia Toffanin incontrerà Sarah Borruso, ex compagna di Alberto Genovese, definita al contempo complice e vittima dell’imprenditore. Borruso ha scelto di raccontare la propria verità e il proprio percorso di rinascita nel libro “Anatomia di un sentimento. Storia privata di un fatto pubblico”, pubblicato da Sperling & Kupfer e già al centro di molte discussioni.

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Domenica tra Clementino, Romina Carrisi e ospiti internazionali

La puntata di domenica si apre con una vera e propria festa: Clementino celebra in studio i suoi vent’anni di carriera e presenta il nuovo singolo “Children”, uscito proprio l’8 maggio. Il brano è un featuring con Laye Ba, artista senegalese, e si muove su sonorità afrobeat che mescolano il rap di Clementino con le contaminazioni world music del collaboratore, creando un groove trascinante e percussivo che veicola un messaggio di amore universale filtrato attraverso lo sguardo innocente dei bambini. Il singolo anticipa un tour estivo da oltre 40 date.

Ospite molto attesa è anche Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, che in questi giorni si trovano al centro di un doloroso scontro mediatico. La figlia d’arte arriverà a Verissimo per condividere la sua personale lettura della vicenda. Non mancheranno poi i momenti dedicati alla famiglia: Nek si presenterà in studio insieme alla figlia Beatrice, mentre Paola Caruso, reduce dal Grande Fratello Vip, sarà accompagnata dal figlio Michele.

A chiudere il weekend ci penserà l’ospite internazionale Özge Özpirinççi, l’attrice turca che interpreta Bahar nella serie di Canale 5 “La forza di una donna”, presente in studio insieme al marito Burak Yamantürk.