La puntata del 4 maggio di Uomini e Donne si è aperta con l’uscita dalla trasmissione di Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa, ma il tutto è accaduto in maniera piuttosto animata. Poi Marco ha deciso di lasciare la trasmissione, prima dell’arrivo di una nuova segnalazione sul suo conto.

L’uscita di Elisabetta e Sebastiano da UeD: il racconto e le accuse

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa hanno raccontato del loro riavvicinamento, che li ha portati a lasciare il programma insieme. Stando al loro racconto, a fare il primo passo è stata la donna che, dopo aver assistito all’uscita dal programma di Sebastiano con Simona, gli ha mandato un messaggio dicendosi spiazzata e confessandogli i suoi sentimenti. All’indomani, poi, lui le ha telefonato e i due hanno parlato di tante cose. Successivamente, lui ha fatto una piccola follia andando all’Elba da lei. Questo gesto ha sancito il loro ricongiungimento.

Dinanzi al loro racconto, Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno attaccato molto i due. Tina ha detto loro di essere sempre stati d’accordo, cosa smentita da Elisabetta, la quale ha detto che sarebbe stato impossibile da parte sua assecondare l’uscita di Sebastiano con un’altra donna, per poi riprenderselo, quindi, ha smentito le accuse dell’opinionista. Anche Gianni è stato piuttosto rigido accusando Elisabetta di non essere stata corretta verso la redazione poiché, se nutriva ancora un sentimento per Sebastiano, non doveva tornare in trasmissione. Lei si è difesa dicendo di aver provato a reprimere il suo sentimento per orgoglio, ma alla fine l’amore ha trionfato.

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Elisabetta racconta come sono andate le cose con Sebastiano! #UominieDonne pic.twitter.com/I30S50P1Uw — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 4, 2026

Caos in studio: gli interventi di alcuni presenti e di Maria De Filippi

Durante il dibattito sono intervenuti diversi protagonisti. Gemma Galgani, ad esempio, ha difeso Simona, reputandola l’unica vera illusa e presa in giro in tutta questa situazione. Un’altra dama, invece, ha accusato Sebastiano di aver fatto con lei chiodo scaccia chiodo per dimenticare Elisabetta, ma non ci è riuscito. Anche Alessio Pili Stella ha difeso Simona, reputando assurdo il comportamento di Sebastiano che, in un primo momento, ha anche provato a far ricadere le colpe su di lei per il mancato funzionamento della loro conoscenza. Poi, rivolgendosi a Elisabetta, l’ha accusata di essere solo una bambina che, avendo perso il giocattolino, ha sbattuto i piedi per terra per riaverlo.

Maria De Filippi è intervenuta giustificando il pensiero di chi crede che Sebastiano abbia preso in giro Simona. Ad ogni modo, la neo coppia ha spiegato di essere molto felice e di essere entrambi pronti ad un passo importante come una convivenza, considerando anche i problemi logistici che hanno a causa della loro lontananza. Questa confessione ha fomentato ulteriormente i dubbi degli opinionisti che hanno accusato i due di essere sempre stati d’accordo, in quanto è assurdo che dall’oggi al domani i due siano così innamorati l’uno dell’altro riuscendo a cancellare tutti i dubbi che hanno sempre avuto reciprocamente. Alla fine, Maria ha posto fine al dibattito, mostrandosi indulgente nei riguardi di Elisabetta e Sebastiano, tant’è che li ha invitati a ballare, per poi lasciare la trasmissione.

Voi che ne pensate di questa situazione? #UominieDonne pic.twitter.com/rk870PdLmK — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 4, 2026

Marco lascia Uomini e Donne, la sua ex richiama in studio

Dopo questo blocco piuttosto animato, Marco ha preso la parola dicendo di aver deciso di lasciare il programma. Camilla, la donna della segnalazione ha richiamato in studio aggiungendo nuovi dettagli alla sua segnalazione. La protagonista ha detto di aver mandato uno screenshot alla redazione inerente una conversazione avvenuta tra lei e lui in cui il cavaliere le ha chiesto di sposarla. Questa conversazione risale al 4 febbraio e dimostrerebbe che, effettivamente, tra di loro non ci sia stato solo un flirt. La donna poi ha aggiunto di aver avuto anche un regalo molto importante, ovvero, degli orecchini. Ad ogni modo, Marco non ha potuto rispondere in quanto è quasi scappato via dallo studio, dando effettivamente adito alle accuse nei suoi confronti. Cinzia Paolini ha mantenuto la calma ed ha detto di voler comunque parlare con Marco. Alcuni esponenti del parterre l’hanno invitata a lasciar perdere il cavaliere, ma lei ha preferito seguire il suo istinto.