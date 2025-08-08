Nadia Di Donato è stata una delle protagoniste della scorsa edizione di Uomini e Donne. Lei è stata la non scelta di Gianmarco Steri, il quale ha preferito optare per Cristina Ferrara, con cui attualmente potrebbero esserci dei piccoli problemi. La giovane con il tempo se n’è fatta una ragione della scelta dell’ex tronista, ragion per cui sta andando avanti con la sua vita. In queste ore la ragazza ha annunciato un cambiamento molto importante che sta avvenendo nella sua vita. Si tratta di una scelta lavorativa molto importante.

L’annuncio di Nadia Di Donato in merito al suo cambio vita dopo Uomini e Donne

Tra le sue Instagram Stories Nadia Di Donato ha annunciato ai suoi fan un importante cambiamento che sta per avvenire nella sua vita. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha comunicato a tutti i suoi fan l’inizio di una nuova attività a carattere familiare, ovvero, l’apertura di un piccolo bar nel suo comune di nascita, ovvero, il piccolo paesino di Intermesoli, una piccola frazione del comune di Pietracamela in Abruzzo.

Si tratta di una cittadina che ospita solamente 80 residenti e 20 abitanti, in cui manca praticamente tutto. Nadia ha spiegato che gli abitanti hanno imparato a fare a meno di tutto, anche dei beni di prima necessità. La Di Donato si è trasferita altrove crescendo, mentre i suoi genitori e suo fratello minore vivono ancora in tale luogo. Nessuno di loro ha mai smesso di credere nel potenziale che hanno i piccoli paesini, per tale ragione, la famiglia di Nadia ha deciso di investire in una nuova attività in grado di rilanciare questo posto. Nadia ha annunciato l’apertura del “Bar Etto”, un piccolo ritrovo per gli abitanti del posto o i forestieri in cui si potrà trovare del cibo, beni di prima necessità e una tavola calda.

Le confessioni toccanti di Nadia

Nel fare questo annuncio, Nadia non ha potuto fare a meno di lasciar trapelare un po’ di nostalgia legata ai tempi passati. Anche se per molti Intermesoli non è altro che un posto nel quale non c’è assolutamente nulla, per lei è la culla dei suoi ricordi più belli legati all’infanzia. Nadia lavora come cameriera da quando aveva 16 anni. Ora che ne ha 24, però, ha deciso di cimentarsi nella gestione di un’attività. si tratta di un qualcosa che non aveva mai fatto prima, ma non per questo è disposta a tirarsi indietro.

Per tale motivo, la Di Donato ha invitato tutte le persone che la seguono a partecipare all’inaugurazione del “Bar Etto”, che si terrà sabato 9 agosto alle ore 17:00. La giovane ci ha tenuto a precisare che non ci saranno show, troppi fronzoli o stelle Micheline, ma in compenso ci sarà tanto cuore, passione e voglia di far rinascere un posto e uno spirito ormai dormienti. Per chi credeva, o sperava, che Nadia potesse essere la predestinata a diventare una delle nuove troniste di Uomini e Donne, dunque, dovrà abbandonare questo pensiero. Al momento, infatti, nella vita della ragazza non sembra esserci spazio per un’esperienza televisiva.