È tempo di segnalazioni a Uomini e Donne. A finire nel mirino dei gossip, stavolta, è Sebastiano Mignosa. L’ex di Elisabetta Gigante, che nella scorsa puntata di UeD ha avuto una discussione piuttosto accesa con la donna, è stato avvistato in compagnia di una signora fuori dal programma. A generare particolare sgomento, però, è stato un dettaglio, che lascia presagire che, molto probabilmente, sia stato tutto organizzato.

La segnalazione su Sebastiano Mignosa e una dama fuori da Uomini e Donne

Uomini e Donne è un programma che dovrebbe avere come obiettivo primario trovare l’amore. Molto spesso, però, i protagonisti che ne prendono parte hanno anche altre mire, volte ad incrementare la propria visibilità per le ragioni più disparate; far crescere una propria attività, ottenere collaborazioni sui social, lavorare come influencer e molto altro. Proprio per tale ragione, nel momento in cui un protagonista assume comportamenti un po’ ambigui, finisce subito nel mirino dei gossip. Questo è ciò che è accaduto a Sebastiano Mignosa.

Il cavaliere, che di recente è rientrato nel programma dichiarando di aver dimenticato Elisabetta, è stato avvistato in compagnia di una donna fuori dal programma. A riportare la segnalazione è stato Lorenzo Pugnaloni, il quale ha condiviso anche le immagini che gli sono pervenute. Negli scatti in questione si vedono Sebastiano e una donna, che pare sia Simona, altra dama del parterre. I due si trovano in un locale con una vista mozzafiato sul mare. Le foto in questione, però, stanno generando qualche sospetto.

I dubbi sull’avvistamento di Sebastiano e Simona, e un altro avvistamento

Le immagini scattate a Sebastiano Mignosa e Simona hanno tutta l’aria di non essere degli “scatti rubati”, quanto piuttosto delle foto scattate appositamente per suscitare un po’ di clamore. Ciò che ha fatto sorgere qussti dubbi è il fatto che le foto siano state fatte da molto vicino, quindi sembra assurdo che i due non si siano resi conto di nulla, ma non solo. Anche le pose assunte dai due nelle foto sembrano essere piuttosto artefatte. Questi elementi, dunque, stanno facendo sorgente il sospetto che i due abbiano organizzato una sorta di paparazzata per finire sotto i riflettori e fare in modo che si parlasse della loro frequentazione.

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Restando sempre in tema di avvistamenti, c’è da segnalare che anche altri due protagonisti di Uomini e Donne sono stati beccati insieme al di fuori del programma, stiamo parlando di Cristina Tenuta, recentemente rientrata in trasmissione, e Antonio. I due sono stati avvistati in un locale a Roma e, contrariamente alla segnalazione precedente, la foto sembra essere molto più realistica e veritiera in quanto i due sono ripresi da più lontano e di spalle/profilo.